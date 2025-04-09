26 февраля в мире отмечают День термоса, День розовой рубашки, День фисташек, День неторопливости и День добрых дел. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и важное социальное значение.
За последнее десятилетие скорость таяния мировых ледников выросла на 36%. Ежегодно тает 273 млрд тонн льда, что грозит повышением уровня моря и проблемами с пресной водой.
На оккупированных территориях юга Украины внедрена сложная электронная система регистрации к врачам. Из-за технических проблем и нестабильного интернета многие люди не могут получить медицинскую помощь.
Разоблачена группа, которая организовала канал нелегальной миграции из Латинской Америки и Средней Азии. Злоумышленники заработали 2,5 млн грн, помогая иностранцам получить визы по поддельным документам.
Коллаборационисты в Мариуполе отключают дома от отопления, воды и электричества под предлогом аварийного состояния. Цель - выселить жителей для дальнейшей «национализации» или сноса зданий.
Руководитель ОП Ермак заявил, что Россия получает санкционные товары из стран Европейского союза через схему фальшивого транзита. Он также отметил присутствие западных компонентов в российском оружии и призвал к усилению позиций демократий.
Министерство аграрной политики Украины обсудило с FAO реализацию проекта по развитию аграрной дипломатии. Планируется подготовить специалистов для продвижения украинской сельхозпродукции на международных рынках.
Более 370 млн девушек и женщин в мире подверглись изнасилованию или сексуальному нападению до 18 лет. От 240 до 310 млн мальчиков также стали жертвами сексуального насилия в детстве.
Президент Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что без Украины не может быть справедливого мира. Он подчеркнул, что украинский народ больше всего страдает от войны, развязанной Россией.
Президент Украины заявил в Совбезе ООН, что путин пытается втянуть беларусь в войну с Украиной. Зеленский подчеркнул, что россия не имеет законных причин для своих действий и сотрудничества с Ираном и Северной Кореей.
Президент Украины заявил, что война с россией закончится из-за действия Устава ООН, а не из-за усталости. Зеленский отметил необходимость принудить россию к миру как единственного агрессора.
Президент Украины Зеленский пригласил Китай и Бразилию на второй Саммит мира во время выступления в Совбезе ООН. Он подчеркнул важность участия всех стран в процессе достижения справедливого и долговременного мира.
Министр иностранных дел Украины провел встречу с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Дипломаты обсудили пути развития двусторонних отношений и укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами.
ЕС рассматривает санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф, и поставки из Юго-Восточной Азии.
Фумио Кисида отменил визит в Центральную Азию из-за повышенной вероятности разрушительного землетрясения в Японии. Эксперты предупредили о возможном мегаземлетрясении, премьер решил остаться в стране для управления кризисом.
Британская разведка считает, что новый закон рф о лишении гражданства за отсутствие на воинском учете не окажет значительного влияния на призыв. Закон рассматривается в контексте растущих антимигрантских настроений в россии.
Сейм Польши принял резолюцию, посвященную памяти жертв геноцида крымских татар, освещающую акты геноцида и преследования крымских татар и подчеркивающую их неоценимый вклад в историю Польши.
россия отправила 10 000 новых натурализованных мигрантов в Украину копать окопы, из 30 000 идентифицированных мигрантов, которые получили российское гражданство, но пока не были зарегистрированы для прохождения военной службы.
Оккупанты в Луганской области захватывают муниципальное жилье и передают его силовикам, социальным работникам и переселенцам, а также позволяют россиянам и мигрантам покупать его по сниженным ценам для заселения.
Россияне активно вербуют нелегальных мигрантов, в том числе заключенных и мигрантов, для участия в войне против Украины в обмен на российское гражданство.
Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги протяженностью 450-500 км в Европу в обход России в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь".
Во временно оккупированном Мариуполе россияне обустроят лагерь для беженцев из Белгородской области, в то время как мариупольские бездомные борются за выживание рядом.
Французский эксперт по России Лоран Винатье арестован в Москве до 5 августа по обвинению в сборе данных о российской армии без регистрации в качестве "иностранного агента".
Пыль из пустынных регионов Центральной Азии ожидается в Украине 27-28 мая, что повлечет за собой облачность, ухудшение видимости и возможные «грязные» дожди, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.
Многие товары, которые россия использует для производства оружия, производятся по заказу компаний санкционной коалиции в третьих странах.
Индия подписала 10-летнее соглашение с Ираном о развитии стратегически важного порта Чабахар, инвестировав 370 миллионов долларов, несмотря на предупреждения США о рисках ведения бизнеса с Ираном, поскольку Индия считает, что порт принесет пользу всему региону, обеспечивая транзитный путь в Афганистан и Центральную Азию.
Индия и Иран подписали 10-летнее соглашение, согласно которому Индия инвестирует 120 миллионов долларов США в оборудование и развитие стратегически важного порта Чабахар в Иране.
Жители оккупированного Мариуполя жалуются на утечки канализационных стоков, которые уже месяц текут в Азовское море, нанося экологический ущерб экосистеме города.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предупреждает, что Запад не вынес урока из российского вторжения в Украину и должен быть жестче в отношении авторитарных оппонентов в более жестком мире.
В оккупированном Мариуполе российские захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей, которым будет запрещено проживать в городе, при этом завозят этнических русских и выходцев из Средней Азии для изменения демографического состава.