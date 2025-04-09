Центральная Азия

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28896 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 43177 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48922 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55318 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67549 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56701 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55897 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119749 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81831 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226326 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87740 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20647 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17533 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16331 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17939 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87783 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119749 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226326 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403354 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395761 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11007 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16361 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17558 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20672 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75170 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Центральная Азия

Новости по теме

День термоса, День розовой рубашки, Всемирный день неторопливости: что празднуют 26 февраля

26 февраля в мире отмечают День термоса, День розовой рубашки, День фисташек, День неторопливости и День добрых дел. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и важное социальное значение.

Общество • 26 февраля, 04:20 • 27305 просмотра

Глобальное потепление: за последние 10 лет таяние ледников на Земле ускорилось более чем на треть - ученые

За последнее десятилетие скорость таяния мировых ледников выросла на 36%. Ежегодно тает 273 млрд тонн льда, что грозит повышением уровня моря и проблемами с пресной водой.

Новости Мира • 20 февраля, 08:22 • 20457 просмотра

Оккупанты создали новую систему, которая блокирует доступ к медицинской помощи на юге

На оккупированных территориях юга Украины внедрена сложная электронная система регистрации к врачам. Из-за технических проблем и нестабильного интернета многие люди не могут получить медицинскую помощь.

Общество • 4 февраля, 03:07 • 104758 просмотра

В Украине "накрыли" схему нелегальной переправки мигрантов за $3000

Разоблачена группа, которая организовала канал нелегальной миграции из Латинской Америки и Средней Азии. Злоумышленники заработали 2,5 млн грн, помогая иностранцам получить визы по поддельным документам.

Криминал и ЧП • 31 января, 12:47 • 24497 просмотра

Оккупанты отключают свет, отопление и воду в жилых домах Мариуполя

Коллаборационисты в Мариуполе отключают дома от отопления, воды и электричества под предлогом аварийного состояния. Цель - выселить жителей для дальнейшей «национализации» или сноса зданий.

Общество • 25 ноября, 21:03 • 17190 просмотра

рф получает санкционные товары из ЕС через схему с фальшивым транзитом - Ермак

Руководитель ОП Ермак заявил, что Россия получает санкционные товары из стран Европейского союза через схему фальшивого транзита. Он также отметил присутствие западных компонентов в российском оружии и призвал к усилению позиций демократий.

Экономика • 21 октября, 10:43 • 16504 просмотра

Украина планирует развивать аграрную дипломатию при поддержке FAO

Министерство аграрной политики Украины обсудило с FAO реализацию проекта по развитию аграрной дипломатии. Планируется подготовить специалистов для продвижения украинской сельхозпродукции на международных рынках.

политика • 11 октября, 12:56 • 16412 просмотра

ЮНИСЕФ: более 370 миллионов девочек и женщин стали жертвами сексуального насилия в детстве

Более 370 млн девушек и женщин в мире подверглись изнасилованию или сексуальному нападению до 18 лет. От 240 до 310 млн мальчиков также стали жертвами сексуального насилия в детстве.

Новости Мира • 10 октября, 12:18 • 12069 просмотра

Без Украины не может быть справедливого мира - Зеленский

Президент Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что без Украины не может быть справедливого мира. Он подчеркнул, что украинский народ больше всего страдает от войны, развязанной Россией.

Война • 25 сентября, 14:53 • 15169 просмотра

путин втягивает в войну Беларусь и ему нечего на это ответить - Зеленский

Президент Украины заявил в Совбезе ООН, что путин пытается втянуть беларусь в войну с Украиной. Зеленский подчеркнул, что россия не имеет законных причин для своих действий и сотрудничества с Ираном и Северной Кореей.

Война • 24 сентября, 20:53 • 19844 просмотра

Война россии против Украины будет завершена не потому, что кто-то устал, а потому что заработает Устав ООН - Зеленский

Президент Украины заявил, что война с россией закончится из-за действия Устава ООН, а не из-за усталости. Зеленский отметил необходимость принудить россию к миру как единственного агрессора.

Война • 24 сентября, 20:39 • 20058 просмотра

Президент Украины пригласил Китай и Бразилию на второй Саммит мира

Президент Украины Зеленский пригласил Китай и Бразилию на второй Саммит мира во время выступления в Совбезе ООН. Он подчеркнул важность участия всех стран в процессе достижения справедливого и долговременного мира.

Война • 24 сентября, 20:11 • 29828 просмотра

Сибига встретился с главой МИД Киргизии: говорили об укреплении торгово-экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Украины провел встречу с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Дипломаты обсудили пути развития двусторонних отношений и укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами.

политика • 23 сентября, 10:20 • 13973 просмотра

ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель

ЕС рассматривает санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф, и поставки из Юго-Восточной Азии.

Война • 18 сентября, 14:35 • 47835 просмотра

Премьер-министр Японии отменил поездку за границу из-за риска крупного землетрясения

Фумио Кисида отменил визит в Центральную Азию из-за повышенной вероятности разрушительного землетрясения в Японии. Эксперты предупредили о возможном мегаземлетрясении, премьер решил остаться в стране для управления кризисом.

Новости Мира • 9 августа, 07:49 • 23346 просмотра

Новый закон рф о гражданстве не повлияет существенно на мобилизацию - британская разведка

Британская разведка считает, что новый закон рф о лишении гражданства за отсутствие на воинском учете не окажет значительного влияния на призыв. Закон рассматривается в контексте растущих антимигрантских настроений в россии.

Новости Мира • 5 августа, 12:39 • 15923 просмотра

Польский Сейм принял резолюцию о памяти жертв геноцида крымских татар

Сейм Польши принял резолюцию, посвященную памяти жертв геноцида крымских татар, освещающую акты геноцида и преследования крымских татар и подчеркивающую их неоценимый вклад в историю Польши.

политика • 12 июля, 13:04 • 30289 просмотра

Около 10 тыс. новых мигрантов воюет на стороне россии - британская разведка

россия отправила 10 000 новых натурализованных мигрантов в Украину копать окопы, из 30 000 идентифицированных мигрантов, которые получили российское гражданство, но пока не были зарегистрированы для прохождения военной службы.

Война • 2 июля, 10:02 • 25812 просмотра

Оккупанты на Луганщине передают жилье силовикам и мигрантам: конфискация и продажа по сниженным ценам

Оккупанты в Луганской области захватывают муниципальное жилье и передают его силовикам, социальным работникам и переселенцам, а также позволяют россиянам и мигрантам покупать его по сниженным ценам для заселения.

Война • 30 июня, 01:47 • 91579 просмотра

россияне бросили на войну в Украину тысячи нелегальных мигрантов - Центр национального сопротивления

Россияне активно вербуют нелегальных мигрантов, в том числе заключенных и мигрантов, для участия в войне против Украины в обмен на российское гражданство.

Общество • 28 июня, 13:52 • 18786 просмотра

Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу в обход России

Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги протяженностью 450-500 км в Европу в обход России в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Экономика • 20 июня, 22:42 • 18059 просмотра

В оккупированном Мариуполе россияне строят лагерь для беженцев из Белгородской области

Во временно оккупированном Мариуполе россияне обустроят лагерь для беженцев из Белгородской области, в то время как мариупольские бездомные борются за выживание рядом.

Общество • 18 июня, 09:07 • 33104 просмотра

В Москве суд арестовал французского эксперта по России Лорана Винатье

Французский эксперт по России Лоран Винатье арестован в Москве до 5 августа по обвинению в сборе данных о российской армии без регистрации в качестве "иностранного агента".

политика • 8 июня, 05:21 • 40180 просмотра

Пыль из пустынь Центральной Азии ожидается в Украине, возможны "грязные" дожди - метеоролог

Пыль из пустынных регионов Центральной Азии ожидается в Украине 27-28 мая, что повлечет за собой облачность, ухудшение видимости и возможные «грязные» дожди, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.

Общество • 27 мая, 08:28 • 18320 просмотра

Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола

Многие товары, которые россия использует для производства оружия, производятся по заказу компаний санкционной коалиции в третьих странах.

Война • 17 мая, 13:27 • 27232 просмотра

Индия призвала США "не смотреть узко" на их соглашение с Ираном

Индия подписала 10-летнее соглашение с Ираном о развитии стратегически важного порта Чабахар, инвестировав 370 миллионов долларов, несмотря на предупреждения США о рисках ведения бизнеса с Ираном, поскольку Индия считает, что порт принесет пользу всему региону, обеспечивая транзитный путь в Афганистан и Центральную Азию.

Экономика • 15 мая, 15:41 • 23201 просмотра

Иран и Индия заключили 10-летнее портовое соглашение

Индия и Иран подписали 10-летнее соглашение, согласно которому Индия инвестирует 120 миллионов долларов США в оборудование и развитие стратегически важного порта Чабахар в Иране.

Экономика • 13 мая, 23:46 • 31814 просмотра

Мариупольцы жалуются, что уже месяц канализационные стоки текут к морю

Жители оккупированного Мариуполя жалуются на утечки канализационных стоков, которые уже месяц текут в Азовское море, нанося экологический ущерб экосистеме города.

Общество • 13 мая, 09:44 • 20911 просмотра

Запад не усвоил урок по вторжению россии в Украину и должен стать жестче - Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предупреждает, что Запад не вынес урока из российского вторжения в Украину и должен быть жестче в отношении авторитарных оппонентов в более жестком мире.

политика • 9 мая, 17:11 • 60159 просмотра

В оккупированном Мариуполе захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей

В оккупированном Мариуполе российские захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей, которым будет запрещено проживать в городе, при этом завозят этнических русских и выходцев из Средней Азии для изменения демографического состава.

Общество • 9 мая, 13:44 • 16961 просмотра