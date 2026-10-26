российские НПЗ наращивают производство дизтоплива после соглашения с США — Reuters

Нефтеперерабатывающие предприятия РФ в октябре увеличили производство дизельного топлива после того, как правительство предоставило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках, заключённого Кремлём с Соединёнными Штатами, сообщили два источника издания в этой отрасли, близкие к ситуации. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Трейдеры сообщили, что с 1 октября российское правительство разрешило исключения из действующего запрета на экспорт дизельного топлива, выделив квоты, которые позволяют России поставлять топливо в рамках соглашения с Трампом.

С момента вступления в силу запрета на экспорт дизельного топлива в России в августе российские нефтяные компании были вынуждены сократить производство, чтобы удовлетворить внутренние потребности, одновременно ограничивая поставки в страны Центральной Азии в соответствии с межправительственными соглашениями.

Источники в отрасли сообщили, что производство дизельного топлива в России в первой половине октября снизилось примерно до 160 000 тонн в сутки с 175 000 тонн в сутки в сентябре. После утверждения новых экспортных квот в середине месяца производство начало расти до 180 000 тонн в сутки.

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