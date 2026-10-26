російські НПЗ нарощують виробництво дизпального після угоди зі США - Reuters

Нафтопереробні підприємства рф у жовтні збільшили виробництво дизельного пального після того, як уряд надав експортні квоти в рамках угоди про постачання, укладеної кремлем зі Сполученими Штатами, повідомили два джерела видання у цій галузі, близькі до ситуації. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Трейдери повідомили, що з 1 жовтня російський уряд дозволив винятки з чинної заборони на експорт дизельного пального, виділивши квоти, що дають росії змогу постачати пальне в рамках угоди з Трампом.

З моменту вступу в силу заборони на експорт дизельного пального в росії в серпні російські нафтові компанії були змушені скоротити виробництво, щоб задовольнити внутрішні потреби, одночасно обмежуючи постачання до країн Центральної Азії відповідно до міжурядових угод.

Джерела в галузі повідомили, що виробництво дизельного пального в Росії в першій половині жовтня знизилося до приблизно 160 000 тонн на добу з 175 000 тонн на добу у вересні. Після затвердження нових експортних квот у середині місяця видобуток почав зростати до 180 000 тонн на добу.

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