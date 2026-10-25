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Українці відчувають зраду через політику Трампа щодо росії: США фактично допомагають москві - NYT

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Українці критикують закупівлю США російського дизпального та послаблення санкцій. NYT пише про скорочення допомоги й зростання жертв.

Українці відчувають зраду через політику Трампа щодо росії: США фактично допомагають москві - NYT

Українці дедалі гостріше відчувають розчарування політикою президента США Дональда Трампа, який намагається відновити економічні відносини з росією на тлі її повномасштабної війни проти України. Особливе обурення викликало рішення Вашингтона закуповувати російське дизельне пальне та послабити санкції проти москви. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, ще за президентства Джо Байдена Сполучені Штати називали боротьбу України передовою глобального протистояння за свободу та демократію. Натомість нинішня адміністрація Білого дому дедалі частіше розглядає війну крізь призму економічних домовленостей із кремлем. Особливо болісним для українців стало рішення Трампа закуповувати російське дизельне пальне та тимчасово послабити відповідні санкції. На думку експертів, такі кроки можуть забезпечити російську економіку додатковими надходженнями, які москва здатна використати для продовження війни.

У NYT наголошують, що це відбувається на тлі різкого скорочення американської допомоги Україні та посилення російських ударів по цивільній інфраструктурі. Водночас Трамп продовжує вимагати від Києва припинення атак на російські нафтопереробні заводи, хоча саме ці удари є одним із важливих інструментів економічного тиску України на агресора.

Військовослужбовець Сил безпілотних систем, журналіст Павло Казарін у коментарі NYT заявив, що нинішня політика Вашингтона руйнує репутацію США, яку попередні американські адміністрації формували десятиліттями, підтримуючи демократію та своїх союзників. За його словами, американська адміністрація не усвідомлює, що метою російської агресії є знищення України як незалежної держави.

Правозахисниця, очільниця громадської організації "Центр громадянських свобод" і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук також розкритикувала підхід адміністрації Трампа до мирних переговорів. Вона наголосила, що зосередження Вашингтона на територіальних питаннях та економічних угодах із росією, без належної уваги до загибелі мирних жителів, створює небезпечний сигнал для кремля.

За даними ООН, у 2025 році кількість загиблих і поранених серед цивільного населення України зросла на 31%. У першій половині 2026 року цей показник збільшився ще на 37% порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Видання підкреслює, що дедалі більша дистанція між позицією американського президента та реальністю, з якою щодня стикаються українці, спричиняє глибоке відчуття зради.

Нагадаємо

Дещо раніше прем’єр Британії Енді Бернем заявив, що спробує відновити зіпсовані відносини між Україною та США.

Олександра Василенко

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