Прем'єр Британії заявив, що "спробує відновити відносини" між Україною та США

Володимир Зеленський і Енді Бернем. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі із парламентаріями заявив, що "спробує відновити відносини" між Україною та США, передає УНН із посиланням на BBC.

Лідер Ліберальних демократів Ед Дейві запитав главу уряду, чи згоден той з тим, що угода між США та росією щодо постачання дизельного палива — "ще одна ганебна зрада Трампом українського народу та європейської безпеки".

У відповідь на це Енді Бернем не став оцінювати дії президента США Дональда Трампа, зазначивши, що хоче "виявити обережність у створенні умов для возз'єднання людей".

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За словами Бернема, він спробує налагодити відносини між США та Україною.

Прем'єр-міністр також додав, що Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з офіційним візитом у Лондоні, "не покине Велику Британію з порожніми руками".

За словами Бернема, найближчим часом буде організовано додаткову військову та фінансову підтримку України.

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