Премьер Великобритании заявил, что "попытается восстановить отношения" между Украиной и США

Владимир Зеленский и Энди Бёрнем. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время встречи с парламентариями заявил, что "попытается восстановить отношения" между Украиной и США, передает УНН со ссылкой на BBC.

Лидер либеральных демократов Эд Дейви спросил главу правительства, согласен ли тот с тем, что соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива — "еще одно позорное предательство Трампом украинского народа и европейской безопасности".

В ответ на это Энди Бернем не стал оценивать действия президента США Дональда Трампа, отметив, что хочет "проявить осторожность в создании условий для воссоединения людей".

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По словам Бернема, он попытается наладить отношения между США и Украиной.

Премьер-министр также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с официальным визитом в Лондоне, "не покинет Великобританию с пустыми руками".

По словам Бернема, в ближайшее время будет организована дополнительная военная и финансовая поддержка Украины.

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