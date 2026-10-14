Премьер-министр Великобритании устроил тёплый приём Зеленскому на Даунинг-стрит
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем встретил Зеленского у Даунинг-стрит. Президент прибыл для переговоров о безопасности и поддержке Украины.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем оказал тёплый приём президенту Украины Владимиру Зеленскому — обнял его и пожал руку после его прибытия на Даунинг-стрит, передаёт УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Президента Украины встретил почётный караул, когда он направлялся к дому №10, что стало символом поддержки его страны со стороны Великобритании.
Издание отмечает, что Зеленский стремится получить помощь от Великобритании — одного из самых надёжных союзников Украины — накануне суровой зимы.
Добавим
Когда Владимир Зеленский стоял на ступенях возле дома на Даунинг-стрит вместе с премьер-министром Энди Бернемом, со стороны сотрудников Министерства иностранных дел раздались приветственные возгласы.
Король Чарльз принял Зеленского в Букингемском дворце14.10.26, 18:41 • 25113 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для переговоров по вопросам безопасности и усиления Украины.