Прем'єр Британії влаштував теплий прийом Зеленському на Даунінг-стріт

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Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем влаштував теплий прийом Президенту України Володимиру Зеленському - обійняв та потис руку після його прибуття на Даунінг-стріт, передає УНН із посиланням на Sky News.

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Президента України зустріла почесна варта, коли він прямував до будинку №10, що стало символом підтримки його країни з боку Великої Британії.

Видання зауважує, що Зеленський прагне отримати допомогу від Великої Британії — одного з найміцніших союзників України — напередодні суворої зими.

Володимир Зеленський та Енді Бернем на Даунінг-стріт

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Коли Володимир Зеленський стояв на сходах біля будинку на Даунінг-стріт разом із прем'єр-міністром Енді Бернемом пролунали вітальні вигуки від працівників Міністерства закордонних справ.

Король Чарльз прийняв Зеленського у Букінгемському палаці

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для переговорів щодо безпекових питань і посилення України.