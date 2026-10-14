Прем'єр Британії влаштував теплий прийом Зеленському на Даунінг-стріт
Київ • УНН
Прем’єр Британії Енді Бернем зустрів Зеленського біля Даунінг-стріт. Президент прибув для переговорів про безпеку й підтримку України.
Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем влаштував теплий прийом Президенту України Володимиру Зеленському - обійняв та потис руку після його прибуття на Даунінг-стріт, передає УНН із посиланням на Sky News.
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Президента України зустріла почесна варта, коли він прямував до будинку №10, що стало символом підтримки його країни з боку Великої Британії.
Видання зауважує, що Зеленський прагне отримати допомогу від Великої Британії — одного з найміцніших союзників України — напередодні суворої зими.
Додамо
Коли Володимир Зеленський стояв на сходах біля будинку на Даунінг-стріт разом із прем'єр-міністром Енді Бернемом пролунали вітальні вигуки від працівників Міністерства закордонних справ.
Король Чарльз прийняв Зеленського у Букінгемському палаці14.10.26, 18:41 • 10810 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для переговорів щодо безпекових питань і посилення України.