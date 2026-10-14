Король Чарльз прийняв Зеленського у Букінгемському палаці

Володимир Зеленський і король Чарльз

Президент України Володимир Зеленський побував на аудієнції у короля Британії Чарльза і подякував за непохитну підтримку України, передає УНН.

Дякую Його Величності Королю Чарльзу III за аудієнцію. Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства - повідомив Зеленський.

Зеленський побував на аудієнції у короля Британії. Фото: PA і Telegram-канал Володимира Зеленського

Як повідомляє Sky News, зустріч Зеленського та короля Чарльза відбулась у Букінгемському палаці.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для переговорів щодо безпекових питань і посилення України.