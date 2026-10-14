Король Чарльз принял Зеленского в Букингемском дворце
Киев • УНН
Президент поблагодарил короля Чарльза III за непоколебимую поддержку Украины. Аудиенция состоялась в Букингемском дворце.
Владимир Зеленский и король Чарльз
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на аудиенции у короля Великобритании Чарльза и поблагодарил за непоколебимую поддержку Украины, передает УНН.
Благодарю Его Величество Короля Чарльза III за аудиенцию. Для меня важно иметь возможность лично поблагодарить за непоколебимую поддержку Украины. Ценим всю помощь Соединенного Королевства
Как сообщает Sky News, встреча Зеленского и короля Чарльза состоялась в Букингемском дворце.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для переговоров по вопросам безопасности и усиления Украины.