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Украинцы чувствуют предательство из-за политики Трампа в отношении россии: США фактически помогают москве - NYT

Киев • УНН

 • 7022 просмотра

Украинцы критикуют закупку США российского дизельного топлива и ослабление санкций. NYT пишет о сокращении помощи и росте числа жертв.

Украинцы чувствуют предательство из-за политики Трампа в отношении россии: США фактически помогают москве - NYT

Украинцы всё острее ощущают разочарование политикой президента США Дональда Трампа, который пытается восстановить экономические отношения с россией на фоне её полномасштабной войны против Украины. Особое возмущение вызвали решение Вашингтона закупать российское дизельное топливо и ослабить санкции против москвы. Об этом сообщает The New York Times, передаёт УНН.

Детали

Как отмечает издание, ещё во время президентства Джо Байдена Соединённые Штаты называли борьбу Украины передовой линией глобального противостояния за свободу и демократию. В то же время нынешняя администрация Белого дома всё чаще рассматривает войну сквозь призму экономических договорённостей с Кремлём. Особенно болезненным для украинцев стало решение Трампа закупать российское дизельное топливо и временно ослабить соответствующие санкции. По мнению экспертов, такие шаги могут обеспечить российскую экономику дополнительными поступлениями, которые москва способна использовать для продолжения войны.

В NYT подчёркивают, что это происходит на фоне резкого сокращения американской помощи Украине и усиления российских ударов по гражданской инфраструктуре. В то же время Трамп продолжает требовать от Киева прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, хотя именно эти удары являются одним из важных инструментов экономического давления Украины на агрессора.

Военнослужащий Сил беспилотных систем, журналист Павел Казарин в комментарии NYT заявил, что нынешняя политика Вашингтона разрушает репутацию США, которую предыдущие американские администрации формировали десятилетиями, поддерживая демократию и своих союзников. По его словам, американская администрация не осознаёт, что целью российской агрессии является уничтожение Украины как независимого государства.

Правозащитница, глава общественной организации "Центр гражданских свобод" и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук также раскритиковала подход администрации Трампа к мирным переговорам. Она подчеркнула, что сосредоточенность Вашингтона на территориальных вопросах и экономических соглашениях с Россией, без должного внимания к гибели мирных жителей, создаёт опасный сигнал для Кремля.

По данным ООН, в 2025 году количество погибших и раненых среди гражданского населения Украины выросло на 31%. В первой половине 2026 года этот показатель увеличился ещё на 37% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Издание подчёркивает, что всё большая дистанция между позицией американского президента и реальностью, с которой ежедневно сталкиваются украинцы, вызывает глубокое чувство предательства.

Напомним

Незадолго до этого премьер-министр Британии Энди Бёрнем заявил, что попытается восстановить испорченные отношения между Украиной и США.

Александра Василенко

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