РФ продолжает терять позиции в Центральной Азии - ЦПД

$43.080.09
50.140.03
ukenru
12 января, 19:13 • 15172 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 26405 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 19633 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 21012 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 32921 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 18932 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 20440 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 42871 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 39097 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30336 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1.4м/с
81%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
2025 год унес наибольшее количество жизней гражданских лиц в Украине с 2022 года - ООН12 января, 20:40 • 5464 просмотра
"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве12 января, 21:21 • 11517 просмотра
Взрывы в Харьковской области: враг атаковал пригород облцентра, в области большое количество вражеских ударных БПЛА12 января, 22:33 • 4892 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами12 января, 23:25 • 8294 просмотра
Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло00:39 • 11167 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 32921 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 36406 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 42871 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 39323 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 43833 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Иран
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 34868 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 30446 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 36171 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 38249 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 94323 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
Таймс

РФ продолжает терять позиции в Центральной Азии - ЦПД

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия "потеряла" Армению и "теряет" Центральную Азию. Он призвал к войнам против этих стран, тогда как ЦПД фиксирует резкое сокращение выдачи российских паспортов гражданам Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

РФ продолжает терять позиции в Центральной Азии - ЦПД

Российский государственный пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия "потеряла" Армению и "теряет" Центральную Азию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Так, Соловьев открыто призывал к войнам против этих стран, чтобы не "потерять свою зону влияния".

В то же время в ЦПД указывают, что по итогам 2025 года зафиксировано резкое сокращение выдачи российских паспортов гражданам Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. При этом для граждан Республики Таджикистан этот процесс фактически остановился, поскольку за год произошли лишь единичные случаи, тогда как в 2022 году Россия выдала более 173 тысяч паспортов таджикам. 

Традиционно Москва использовала трудовую миграцию и упрощенное получение гражданства как инструмент "мягкой силы" и политического влияния на государства Центральной Азии, что привело к массовому вербованию граждан этих стран в российскую армию. Ограничение доступа выходцев из региона к российскому рынку труда и гражданству привело к потере этого рычага и существенно подорвало лояльность к Кремлю

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом фоне страны Центральной Азии все активнее переориентируются на других глобальных и региональных игроков. Эти процессы происходят не только в экономической плоскости, но и на ментальном и психологическом уровнях, что свидетельствует о системном дистанцировании региона от РФ.

"Таким образом, жесткая миграционная политика и ксенофобские практики России имеют обратный эффект: вместо укрепления влияния Кремль ускоряет потерю своих позиций в Центральной Азии, несмотря на пропагандистские заявления об "историческом единстве" и "стратегическом партнерстве".

Напомним

За декабрь 2025 года украинская разведка выявила более 150 иностранцев из 25 стран, завербованных в российскую армию, еще около 200 готовятся присоединиться. Основными источниками комплектования являются государства постсоветского пространства и страны Глобального Юга.

Реакции на российские фейки не достойны государств Центральной Азии: в МИД ответили на обеспокоенность пяти стран по поводу "атаки" на резиденцию путина31.12.25, 17:33 • 9426 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Таджикистан
Кыргызстан
Узбекистан
Армения
Центральная Азия