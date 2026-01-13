РФ продолжает терять позиции в Центральной Азии - ЦПД

Российский государственный пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия "потеряла" Армению и "теряет" Центральную Азию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Так, Соловьев открыто призывал к войнам против этих стран, чтобы не "потерять свою зону влияния".

В то же время в ЦПД указывают, что по итогам 2025 года зафиксировано резкое сокращение выдачи российских паспортов гражданам Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. При этом для граждан Республики Таджикистан этот процесс фактически остановился, поскольку за год произошли лишь единичные случаи, тогда как в 2022 году Россия выдала более 173 тысяч паспортов таджикам.

Традиционно Москва использовала трудовую миграцию и упрощенное получение гражданства как инструмент "мягкой силы" и политического влияния на государства Центральной Азии, что привело к массовому вербованию граждан этих стран в российскую армию. Ограничение доступа выходцев из региона к российскому рынку труда и гражданству привело к потере этого рычага и существенно подорвало лояльность к Кремлю - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом фоне страны Центральной Азии все активнее переориентируются на других глобальных и региональных игроков. Эти процессы происходят не только в экономической плоскости, но и на ментальном и психологическом уровнях, что свидетельствует о системном дистанцировании региона от РФ.

"Таким образом, жесткая миграционная политика и ксенофобские практики России имеют обратный эффект: вместо укрепления влияния Кремль ускоряет потерю своих позиций в Центральной Азии, несмотря на пропагандистские заявления об "историческом единстве" и "стратегическом партнерстве".

Напомним

За декабрь 2025 года украинская разведка выявила более 150 иностранцев из 25 стран, завербованных в российскую армию, еще около 200 готовятся присоединиться. Основными источниками комплектования являются государства постсоветского пространства и страны Глобального Юга.

