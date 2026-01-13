рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД

$43.080.09
12 січня, 19:13 • 15369 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 26823 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 19855 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 21216 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 33195 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 19002 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 20495 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 42995 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 39221 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30375 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - ООН12 січня, 20:40 • 5808 перегляди
"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві12 січня, 21:21 • 11707 перегляди
Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА12 січня, 22:33 • 5200 перегляди
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами12 січня, 23:25 • 8722 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла00:39 • 11363 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 33206 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 36537 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 42998 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 39421 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 43944 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 34927 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 30496 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 36213 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 38289 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 94366 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД

Київ • УНН

 • 178 перегляди

російський пропагандист володимир соловйов заявив, що росія "втратила" Вірменію та "втрачає" Центральну Азію. Він закликав до воєн проти цих країн, тоді як ЦПД фіксує різке скорочення видачі російських паспортів громадянам Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану.

рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД

російський державний пропагандист володимир соловйов заявив, що росія "втратила" Вірменію та "втрачає" Центральну Азію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Так, соловйов відкрито закликав до воєн проти цих країн, щоб не "втратити свою зону впливу".

Водночас у ЦПД вказують, що за підсумками 2025 року зафіксовано різке скорочення видачі російських паспортів громадянам Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану. При цьому для громадян Республіки Таджикистан цей процес фактично зупинився, оскільки за рік відбулися лише поодинокі випадки, тоді як у 2022 році росія видала понад 173 тисячі паспортів таджикам. 

Традиційно москва використовувала трудову міграцію та спрощене набуття громадянства як інструмент "м’якої сили" й політичного впливу на держави Центральної Азії, що призвело до масового вербування громадян цих країн до російської армії. Обмеження доступу вихідців з регіону до російського ринку праці та громадянства призвело до втрати цього важеля й суттєво підірвало лояльність до кремля

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цьому тлі країни Центральної Азії дедалі активніше переорієнтовуються на інших глобальних і регіональних гравців. Ці процеси відбуваються не лише в економічній площині, а й на ментальному та психологічному рівнях, що свідчить про системне дистанціювання регіону від рф.

"Таким чином, жорстка міграційна політика та ксенофобські практики росії мають зворотний ефект: замість зміцнення впливу кремль прискорює втрату своїх позицій у Центральній Азії, попри пропагандистські заяви про "історичну єдність" і "стратегічне партнерство".

Нагадаємо

За грудень 2025 року українська розвідка виявила понад 150 іноземців з 25 країн, завербованих до російської армії, ще близько 200 готуються приєднатися. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня.

Реакції на російські фейки не гідні держав Центральної Азії: у МЗС відповіли на стурбованість п'яти країн щодо "атаки" на резиденцію путіна31.12.25, 17:33 • 9426 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Таджикистан
Киргизстан
Узбекистан
Вірменія
Центральна Азія