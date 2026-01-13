рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД

російський державний пропагандист володимир соловйов заявив, що росія "втратила" Вірменію та "втрачає" Центральну Азію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Так, соловйов відкрито закликав до воєн проти цих країн, щоб не "втратити свою зону впливу".

Водночас у ЦПД вказують, що за підсумками 2025 року зафіксовано різке скорочення видачі російських паспортів громадянам Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану. При цьому для громадян Республіки Таджикистан цей процес фактично зупинився, оскільки за рік відбулися лише поодинокі випадки, тоді як у 2022 році росія видала понад 173 тисячі паспортів таджикам.

Традиційно москва використовувала трудову міграцію та спрощене набуття громадянства як інструмент "м’якої сили" й політичного впливу на держави Центральної Азії, що призвело до масового вербування громадян цих країн до російської армії. Обмеження доступу вихідців з регіону до російського ринку праці та громадянства призвело до втрати цього важеля й суттєво підірвало лояльність до кремля