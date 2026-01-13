рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД
російський пропагандист володимир соловйов заявив, що росія "втратила" Вірменію та "втрачає" Центральну Азію. Він закликав до воєн проти цих країн, тоді як ЦПД фіксує різке скорочення видачі російських паспортів громадянам Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану.
російський державний пропагандист володимир соловйов заявив, що росія "втратила" Вірменію та "втрачає" Центральну Азію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Так, соловйов відкрито закликав до воєн проти цих країн, щоб не "втратити свою зону впливу".
Водночас у ЦПД вказують, що за підсумками 2025 року зафіксовано різке скорочення видачі російських паспортів громадянам Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану. При цьому для громадян Республіки Таджикистан цей процес фактично зупинився, оскільки за рік відбулися лише поодинокі випадки, тоді як у 2022 році росія видала понад 173 тисячі паспортів таджикам.
Традиційно москва використовувала трудову міграцію та спрощене набуття громадянства як інструмент "м’якої сили" й політичного впливу на держави Центральної Азії, що призвело до масового вербування громадян цих країн до російської армії. Обмеження доступу вихідців з регіону до російського ринку праці та громадянства призвело до втрати цього важеля й суттєво підірвало лояльність до кремля
Зазначається, що на цьому тлі країни Центральної Азії дедалі активніше переорієнтовуються на інших глобальних і регіональних гравців. Ці процеси відбуваються не лише в економічній площині, а й на ментальному та психологічному рівнях, що свідчить про системне дистанціювання регіону від рф.
"Таким чином, жорстка міграційна політика та ксенофобські практики росії мають зворотний ефект: замість зміцнення впливу кремль прискорює втрату своїх позицій у Центральній Азії, попри пропагандистські заяви про "історичну єдність" і "стратегічне партнерство".
За грудень 2025 року українська розвідка виявила понад 150 іноземців з 25 країн, завербованих до російської армії, ще близько 200 готуються приєднатися. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня.
