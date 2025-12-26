У грудні рф завербувала на війну понад 150 іноземців із 25 країн - розвідка

$41.930.22
10:07 • 5306 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 11265 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 19871 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 12931 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 20556 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 13997 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 15087 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 23603 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 78001 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 71578 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД
26 грудня, 01:27 • 16920 перегляди
Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії
26 грудня, 02:02 • 11777 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямку
26 грудня, 02:38 • 13685 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД
26 грудня, 03:10 • 12526 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР
26 грудня, 03:43 • 8194 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 19871 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 20556 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 78001 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 79337 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"
08:06 • 6112 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії Трамп
25 грудня, 16:41 • 19083 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамою
25 грудня, 15:24 • 23004 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фото
25 грудня, 14:14 • 24007 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"
25 грудня, 09:48 • 27119 перегляди
У грудні рф завербувала на війну понад 150 іноземців із 25 країн - розвідка

Київ • УНН

 • 52 перегляди

За грудень розвідка виявила понад 150 іноземців з 25 країн, завербованих до російської армії, ще близько 200 готуються приєднатися. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня.

У грудні рф завербувала на війну понад 150 іноземців із 25 країн - розвідка

росія продовжує системно залучати іноземних громадян до війни проти України. Лише за грудень зовнішня розвідка виявила понад 150 іноземців із 25 країн, яких було завербовано до російської армії. Ще близько 200 готуються приєднатися до зс рф. Про це заявив Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, пише УНН.

Деталі

Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія, Китай тощо.

Як основну мотивацію іноземців Голова СЗРУ назвав фінансову винагороду, спрощене громадянство та амністію для засуджених.

москва цілеспрямовано грає на економічній нестабільності бідних країн й обмежених шляхах легальної міграції, перетворюючи ці фактори на засіб контролю та тиску

- підкреслив він.

За словами очільника української розвідки, залучення іноземців має виразний політичний підтекст: москва прагне подати війну як конфлікт, що виходить далеко за межі двостороннього протистояння.

Присутність громадян Китаю, Куби чи африканських країн активно використовується в пропагандистських наративах як доказ підтримки з боку "незахідного світу

- наголосив Олег Іващенко.

Понад 200 громадян Індії стали найманцями у лавах армії рф: Делі підтверджує масові жертви18.12.25, 20:26 • 11837 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Білорусь
Таджикистан
Куба
Служба зовнішньої розвідки України
Кенія
Узбекистан
Китай
Україна