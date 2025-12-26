В декабре рф завербовала на войну более 150 иностранцев из 25 стран - разведка
Киев • УНН
За декабрь разведка выявила более 150 иностранцев из 25 стран, завербованных в российскую армию, еще около 200 готовятся присоединиться. Основными источниками комплектования являются государства постсоветского пространства и страны Глобального Юга.
россия продолжает системно привлекать иностранных граждан к войне против Украины. Только за декабрь внешняя разведка выявила более 150 иностранцев из 25 стран, которые были завербованы в российскую армию. Еще около 200 готовятся присоединиться к ВС рф. Об этом заявил Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, пишет УНН.
Подробности
Основными источниками комплектования являются государства постсоветского пространства и страны Глобального Юга, среди которых беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кения, Китай и т.д.
В качестве основной мотивации иностранцев Глава СВРУ назвал финансовое вознаграждение, упрощенное гражданство и амнистию для осужденных.
Москва целенаправленно играет на экономической нестабильности бедных стран и ограниченных путях легальной миграции, превращая эти факторы в средство контроля и давления
По словам главы украинской разведки, привлечение иностранцев имеет выраженный политический подтекст: Москва стремится представить войну как конфликт, выходящий далеко за пределы двустороннего противостояния.
Присутствие граждан Китая, Кубы или африканских стран активно используется в пропагандистских нарративах как доказательство поддержки со стороны "незападного мира"
