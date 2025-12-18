Правительство Индии официально заявило, что зафиксировано более двухсот случаев вербовки граждан страны Россией для участия в войне против Украины. В настоящее время известно о гибели по меньшей мере 26 индийцев, еще семеро считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Родственники индийских наемников утверждают, что российские агенты заманивали молодых мужчин обещаниями легальной работы в сфере обслуживания или строительства с высокими зарплатами.

МИД Украины предостерегает Африку от вербовки Россией после инцидента с гражданами Ботсваны

Однако после прибытия в РФ иностранцев заставляли подписывать контракты на русском языке, содержание которых они не могли понять из-за языкового барьера. Вместо обещанных вакансий индийцев отправляли непосредственно в зону боевых действий.

Попытки репатриации и предостережения властей

Официальный Дели продолжает сложные переговоры с Москвой по возвращению своих граждан. На данный момент удалось добиться репатриации более 100 человек, однако еще около 50 индийцев остаются в составе оккупационных войск.

Индия вместе с Непалом и Шри-Ланкой выступила с срочным призывом к своим жителям не поддаваться на фальшивые предложения трудоустройства в России.

Власти стран Южной Азии подчеркивают, что обещания легкого заработка являются частью налаженной схемы принудительного привлечения иностранцев к военным действиям против Украины. Российская сторона, в свою очередь, продолжает настаивать, что вербовка происходит исключительно на добровольной основе.

Центр противодействия дезинформации: РФ развернула массовую вербовку наемников в Иране