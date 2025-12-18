Более 200 граждан Индии стали наемниками в рядах армии РФ: Дели подтверждает массовые жертвы

$42.340.15
17:59
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтении 18 декабря, 09:48
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах 18 декабря, 11:18
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы 18 декабря, 11:44
"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину 18 декабря, 11:45
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал 15:04
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей 15:30
Эксклюзив
15:30
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал 15:04
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы 18 декабря, 11:44
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex 17 декабря, 15:05
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Европа
Израиль
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы 18 декабря, 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп 17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга 17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн 17 декабря, 12:18
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей 17 декабря, 06:16
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
ИРИС-Т

Более 200 граждан Индии стали наемниками в рядах армии РФ: Дели подтверждает массовые жертвы

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Правительство Индии подтвердило вербовку более 200 своих граждан Россией для участия в войне против Украины. Погибли по меньшей мере 26 индийцев, еще семь пропали без вести.

Более 200 граждан Индии стали наемниками в рядах армии РФ: Дели подтверждает массовые жертвы

Правительство Индии официально заявило, что зафиксировано более двухсот случаев вербовки граждан страны Россией для участия в войне против Украины. В настоящее время известно о гибели по меньшей мере 26 индийцев, еще семеро считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Родственники индийских наемников утверждают, что российские агенты заманивали молодых мужчин обещаниями легальной работы в сфере обслуживания или строительства с высокими зарплатами. 

МИД Украины предостерегает Африку от вербовки Россией после инцидента с гражданами Ботсваны15.12.25, 17:50 • 6861 просмотр

Однако после прибытия в РФ иностранцев заставляли подписывать контракты на русском языке, содержание которых они не могли понять из-за языкового барьера. Вместо обещанных вакансий индийцев отправляли непосредственно в зону боевых действий.

Попытки репатриации и предостережения властей

Официальный Дели продолжает сложные переговоры с Москвой по возвращению своих граждан. На данный момент удалось добиться репатриации более 100 человек, однако еще около 50 индийцев остаются в составе оккупационных войск.

Индия вместе с Непалом и Шри-Ланкой выступила с срочным призывом к своим жителям не поддаваться на фальшивые предложения трудоустройства в России. 

Власти стран Южной Азии подчеркивают, что обещания легкого заработка являются частью налаженной схемы принудительного привлечения иностранцев к военным действиям против Украины. Российская сторона, в свою очередь, продолжает настаивать, что вербовка происходит исключительно на добровольной основе.

Центр противодействия дезинформации: РФ развернула массовую вербовку наемников в Иране14.12.25, 15:59 • 3926 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Шри-Ланка
Ботсвана
Непал
Украина
Иран