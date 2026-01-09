Драма "Ты - космос" за восемь недель проката собрала почти 60 млн грн
Киев • УНН
Научно-фантастическая драма "Ты - космос" режиссера Павла Острикова успешно продолжает прокат в украинских кинотеатрах, удерживая стабильное внимание зрительской аудитории. На 8-й неделе показа фильм собрал 58,95 млн грн, а общее количество зрителей составляет 318 514 человек. Лента уверенно приближается к перечню самых кассовых украинских фильмов
Сюжет рассказывает об украинском космическом дальнобойщике Андрее, который после уничтожения Земли считает себя последним человеком во Вселенной. Его одиночество нарушает неожиданная связь с француженкой Катрин, оказавшейся в опасности и нуждающейся в помощи.
Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино компанией ForeFilms в международной копродукции с Бельгией.
