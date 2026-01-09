$42.990.27
15:56 • 2676 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 8370 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 11218 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 11810 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 13731 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 10967 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 11390 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 7752 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 12333 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 13189 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве завершили работы по ликвидации последствий вражеского обстрела

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Киеве завершили ликвидацию последствий российского обстрела 9 января. Пострадали 25 человек, погибли 4, спасены 32 человека.

В Киеве завершили работы по ликвидации последствий вражеского обстрела

В столице спасатели уже завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела города, произошедшего в ночь на пятницу, 9 января. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, пишет УНН.

Подробности

"Завершены работы по ликвидации последствий вражеского обстрела столицы. По состоянию на 17:00 в результате российской атаки пострадали 25 человек, среди них 5 спасателей. К сожалению, 4 человека погибли. 32 человека спасены", – говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что спасатели работали с ночи в нескольких районах Киева.

"Психологи ГСЧС Киева оказали помощь около 80 людям. Спасибо спасателям, медикам, психологам, волонтерам и всем, кто помогал в это непростое время", – заявили в столичной спасательной службе.

Киев подвергся почти 5-часовой атаке рф: более 500 тыс. потребителей без света, враг бил по котельным - Премьер09.01.26, 11:00 • 3790 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКиев
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев