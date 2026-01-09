В Киеве завершили работы по ликвидации последствий вражеского обстрела
Киев • УНН
В Киеве завершили ликвидацию последствий российского обстрела 9 января. Пострадали 25 человек, погибли 4, спасены 32 человека.
В столице спасатели уже завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела города, произошедшего в ночь на пятницу, 9 января. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, пишет УНН.
Подробности
"Завершены работы по ликвидации последствий вражеского обстрела столицы. По состоянию на 17:00 в результате российской атаки пострадали 25 человек, среди них 5 спасателей. К сожалению, 4 человека погибли. 32 человека спасены", – говорится в сообщении.
В ГСЧС напомнили, что спасатели работали с ночи в нескольких районах Киева.
"Психологи ГСЧС Киева оказали помощь около 80 людям. Спасибо спасателям, медикам, психологам, волонтерам и всем, кто помогал в это непростое время", – заявили в столичной спасательной службе.
