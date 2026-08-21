В Казахстане состоятся выборы в новый парламент на фоне усиления власти Токаева — Bloomberg

В Казахстане состоятся выборы в новый однопалатный парламент. За 145 мест, которые будут распределяться по партийным спискам, соревнуются семь партий. Вместе с тем президент Касым-Жомарт Токаев продолжает менять политическую систему страны, что оставляет возможность для продолжения его правления после 2029 года. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В Казахстане состоятся выборы в новый однопалатный парламент, поскольку президент Касым-Жомарт Токаев продолжает политические перетряски, которые оставляют открытой перспективу продолжения его правления в крупнейшем производителе энергии Центральной Азии - пишет издание.

На воскресных выборах граждане Казахстана будут выбирать депутатов нового однопалатного парламента. Семь партий будут бороться за 145 мест, а члены парламента получат пятилетний срок полномочий.

Выборы стали частью политической реформы Токаева после смертоносных беспорядков 2022 года, которые президент назвал попыткой государственного переворота.

Он пересмотрел конституцию на референдуме, чтобы ограничить президентство одним семилетним сроком, а затем обеспечил себе переизбрание на досрочных выборах по новой системе. Токаев, который должен уйти в отставку в 2029 году, изменил конституцию на другом плебисците в этом году, заменив двухпалатный парламент однопалатным и создав должность вице-президента, который заменит главу государства в случае досрочного ухода - пишет издание.

По имеющейся информации, в прошлом месяце Конституционный суд Казахстана постановил, что 73-летний Токаев имеет право баллотироваться на еще один срок, поскольку новая конституция, вступившая в силу в июле, перезапустила отсчет срока и означала, что президентские выборы "будут считаться первыми избраниями или назначениями".

Напомним

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору владимиру путину "заморозить" войну в Украине.