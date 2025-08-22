В россии усиливается ксенофобия: мигрантов из Центральной Азии преследуют, избивают и заставляют воевать
Киев • УНН
Мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в россии сталкиваются с дискриминацией, насилием и принуждением к вступлению в армию рф. После теракта в "Крокус Сити Холле" давление на иностранцев усилилось, несмотря на дефицит рабочей силы в стране.
Иммигранты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана сталкиваются в россии с дискриминацией, насилием и произвольными арестами. Несмотря на нехватку рабочей силы, власти разжигают антимигрантские настроения, а силовики все чаще принуждают иностранцев вступать в армию для войны против Украины. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Из материала АР, иммигрант из Узбекистана зашел в московский банк, однако кассир отказалась его обслуживать без объяснений. Для него и сотен тысяч других выходцев из бедных стран Центральной Азии подобная враждебность в россии стала обыденностью. По словам мигрантов, она проявляется на каждом шагу - от больниц и госучреждений до банковских очередей, а иногда перерастает в откровенное насилие.
Разжигание ксенофобии происходит на фоне острого дефицита рабочей силы в россии. По данным центробанка, более 20% предприятий в первом квартале 2025 года жаловались на нехватку кадров. В то же время власти вместо облегчения условий трудоустройства усиливают контроль за мигрантами, ограничивают их права и усложняют доступ детей к образованию. По официальным данным, в россии находится 6,1 млн иностранцев, однако реальное количество значительно больше.
После теракта в московском концертном зале в марте 2024 года, в котором погибли 149 человек, волна насилия против мигрантов резко возросла. Несмотря на то, что ответственность взяло на себя "Исламское государство", а арестованные граждане Таджикистана предстали перед судом со следами пыток, российские власти пытались переложить вину на Украину.
Правозащитница Валентина Чупик сообщила, что только за первые восемь дней после трагедии получила 700 сообщений об избиении мигрантов. Human Rights Watch в годовом отчете отмечает, что этническое профилирование, рейды полиции, произвольные аресты и пытки стали обычной практикой.
Насилие сопровождается новыми формами давления. В апреле полиция устроила унизительный рейд в московской бане, заставляя полуголых посетителей ползать по полу. Часто задержанных заставляют вступать в российскую армию под угрозой депортации, лишения документов или даже тюрьмы. Некоторым предлагают ускоренное получение гражданства в обмен на службу на фронте.
Глава следственного комитета рф александр бастрыкин в мае заявил, что уже "20 тысяч молодых граждан россии из Центральной Азии" воюют против Украины. Для многих из них это стало не выбором, а единственным выходом избежать преследований.
Эксперты предупреждают: хотя часть насилия утихла, антимигрантская политика кремля только усиливается, и именно выходцы из Центральной Азии оказались под наибольшим ударом.
