В россии усиливается ксенофобия: мигрантов из Центральной Азии преследуют, избивают и заставляют воевать

Эксклюзив
11:30 • 5472 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 9662 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Эксклюзив
09:34 • 8106 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 10653 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 9786 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 12588 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 21931 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNN
21 августа, 14:24 • 43423 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37609 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 49593 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Популярные новости
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 20900 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине22 августа, 02:43 • 19957 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 17022 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 9946 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 10883 просмотра
публикации
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 5472 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 9662 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 43423 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 14901 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 49593 просмотра
УНН Lite
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 672 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 3868 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 20935 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 88679 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 81902 просмотра
В россии усиливается ксенофобия: мигрантов из Центральной Азии преследуют, избивают и заставляют воевать

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в россии сталкиваются с дискриминацией, насилием и принуждением к вступлению в армию рф. После теракта в "Крокус Сити Холле" давление на иностранцев усилилось, несмотря на дефицит рабочей силы в стране.

В россии усиливается ксенофобия: мигрантов из Центральной Азии преследуют, избивают и заставляют воевать

Иммигранты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана сталкиваются в россии с дискриминацией, насилием и произвольными арестами. Несмотря на нехватку рабочей силы, власти разжигают антимигрантские настроения, а силовики все чаще принуждают иностранцев вступать в армию для войны против Украины. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Из материала АР, иммигрант из Узбекистана зашел в московский банк, однако кассир отказалась его обслуживать без объяснений. Для него и сотен тысяч других выходцев из бедных стран Центральной Азии подобная враждебность в россии стала обыденностью. По словам мигрантов, она проявляется на каждом шагу - от больниц и госучреждений до банковских очередей, а иногда перерастает в откровенное насилие.

Разжигание ксенофобии происходит на фоне острого дефицита рабочей силы в россии. По данным центробанка, более 20% предприятий в первом квартале 2025 года жаловались на нехватку кадров. В то же время власти вместо облегчения условий трудоустройства усиливают контроль за мигрантами, ограничивают их права и усложняют доступ детей к образованию. По официальным данным, в россии находится 6,1 млн иностранцев, однако реальное количество значительно больше.

После теракта в московском концертном зале в марте 2024 года, в котором погибли 149 человек, волна насилия против мигрантов резко возросла. Несмотря на то, что ответственность взяло на себя "Исламское государство", а арестованные граждане Таджикистана предстали перед судом со следами пыток, российские власти пытались переложить вину на Украину.

Правозащитница Валентина Чупик сообщила, что только за первые восемь дней после трагедии получила 700 сообщений об избиении мигрантов. Human Rights Watch в годовом отчете отмечает, что этническое профилирование, рейды полиции, произвольные аресты и пытки стали обычной практикой.

Насилие сопровождается новыми формами давления. В апреле полиция устроила унизительный рейд в московской бане, заставляя полуголых посетителей ползать по полу. Часто задержанных заставляют вступать в российскую армию под угрозой депортации, лишения документов или даже тюрьмы. Некоторым предлагают ускоренное получение гражданства в обмен на службу на фронте.

Глава следственного комитета рф александр бастрыкин в мае заявил, что уже "20 тысяч молодых граждан россии из Центральной Азии" воюют против Украины. Для многих из них это стало не выбором, а единственным выходом избежать преследований.

Эксперты предупреждают: хотя часть насилия утихла, антимигрантская политика кремля только усиливается, и именно выходцы из Центральной Азии оказались под наибольшим ударом.

В россии будут проверять "новых граждан" на абсолютную лояльность - украинская разведка14.08.2025, 13:45 • 5584 просмотра

