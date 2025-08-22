В россии усиливается ксенофобия: мигрантов из Центральной Азии преследуют, избивают и заставляют воевать

Мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в россии сталкиваются с дискриминацией, насилием и принуждением к вступлению в армию рф. После теракта в "Крокус Сити Холле" давление на иностранцев усилилось, несмотря на дефицит рабочей силы в стране.