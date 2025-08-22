$41.220.16
Ексклюзив
11:30 • 5790 перегляди
09:34 • 8290 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
Ексклюзив
11:01 • 10059 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 8290 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 10744 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 9928 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12629 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 21960 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 43510 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37614 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 49676 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
У росії посилюється ксенофобія: мігрантів з Центральної Азії переслідують, б’ють і змушують воювати

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Мігранти з Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану в росії стикаються з дискримінацією, насильством та примусом до вступу в армію рф. Після теракту в "Крокус Сіті Холі" тиск на іноземців посилився, незважаючи на дефіцит робочої сили в країні.

У росії посилюється ксенофобія: мігрантів з Центральної Азії переслідують, б’ють і змушують воювати

Іммігранти з Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану стикаються в росії з дискримінацією, насильством і свавільними арештами. Попри брак робочої сили, влада розпалює антимігрантські настрої, а силовики дедалі частіше примушують іноземців вступати до армії для війни проти України. про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

З матеріалу АР, іммігрант з Узбекистану зайшов до московського банку, проте касирка відмовилася його обслуговувати без пояснень. Для нього і сотень тисяч інших вихідців з бідних країн Центральної Азії подібна ворожість у росії стала буденністю. За словами мігрантів, вона проявляється на кожному кроці - від лікарень і держустанов до банківських черг, а інколи переростає у відверте насильство.

Розпалювання ксенофобії відбувається на тлі гострого дефіциту робочої сили в росії. За даними центробанку, понад 20% підприємств у першому кварталі 2025 року скаржилися на нестачу кадрів. Водночас влада замість полегшення умов працевлаштування посилює контроль за мігрантами, обмежує їхні права й ускладнює доступ дітей до освіти. За офіційними даними, у росії перебуває 6,1 млн іноземців, проте реальна кількість значно більша.

Після теракту в московському концертному залі у березні 2024 року, у якому загинули 149 людей, хвиля насильства проти мігрантів різко зросла. Попри те, що відповідальність взяла на себе "Ісламська держава", а арештовані громадяни Таджикистану з’явилися до суду зі слідами катувань, російська влада намагалася перекласти провину на Україну.

Правозахисниця Валентина Чупік повідомила, що лише за перші вісім днів після трагедії отримала 700 повідомлень про побиття мігрантів. Human Rights Watch у річному звіті зазначає, що етнічне профілювання, рейди поліції, свавільні арешти й катування стали звичною практикою.

Насильство супроводжується новими формами тиску. У квітні поліція влаштувала принизливий рейд у московській лазні, змушуючи напівоголених відвідувачів повзати по підлозі. Часто затриманих змушують вступати до російської армії під загрозою депортації, позбавлення документів чи навіть в’язниці. Деяким пропонують пришвидшене отримання громадянства в обмін на службу на фронті.

Голова слідчого комітету рф олександр бастрикін у травні заявив, що вже "20 тисяч молодих громадян росії з Центральної Азії" воюють проти України. Для багатьох із них це стало не вибором, а єдиним виходом уникнути переслідувань.

Експерти попереджають: хоча частина насильства вщухла, антимігрантська політика кремля лише посилюється, і саме вихідці з Центральної Азії опинилися під найбільшим ударом.

У росії перевірятимуть "нових громадян" на абсолютну лояльність - українська розвідка14.08.25, 13:45 • 5584 перегляди

Степан Гафтко

