У росії перевірятимуть "нових громадян" на абсолютну лояльність - українська розвідка
Київ • УНН
російська влада планує перевіряти нових громадян на лояльність, що стосується мешканців окупованих територій України. Держдума також обговорює платне навчання для дітей мігрантів та обмеження на іспит з російської мови.
російська влада планує ретельно перевіряти всіх "нових громадян" на повну відданість культурі, законам та традиціям країни, заявили у раді з прав людини при диктаторові рф. За задумом ініціаторів, підставою для збереження паспорта має стати "100 % доведена лояльність". Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, пише УНН.
Деталі
За словами кремлівських "правозахисників", серед мільйонів нових громадян є ті, хто "ніколи не стане патріотом" та може становити загрозу національній безпеці. Першочергово перевірки торкнуться мешканців тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти, а згодом - мігрантів із Центральної Азії.
Паралельно у держдумі обговорюють законопроєкт, який передбачає платне навчання для дітей мігрантів та обмеження до трьох безкоштовних спроб складання іспиту з російської мови.
Раніше росія вже посилила законодавство, що дозволяє позбавляти набутого громадянства, використовуючи його як інструмент тиску на опонентів влади
Ця ініціатива підкреслює посилення контролю Кремля над новими групами населення та прагнення "відсіяти неблагонадійних", одночасно посилюючи репресивний потенціал у країні.
