російська влада планує ретельно перевіряти всіх "нових громадян" на повну відданість культурі, законам та традиціям країни, заявили у раді з прав людини при диктаторові рф. За задумом ініціаторів, підставою для збереження паспорта має стати "100 % доведена лояльність". Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

За словами кремлівських "правозахисників", серед мільйонів нових громадян є ті, хто "ніколи не стане патріотом" та може становити загрозу національній безпеці. Першочергово перевірки торкнуться мешканців тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти, а згодом - мігрантів із Центральної Азії.

Паралельно у держдумі обговорюють законопроєкт, який передбачає платне навчання для дітей мігрантів та обмеження до трьох безкоштовних спроб складання іспиту з російської мови.

Раніше росія вже посилила законодавство, що дозволяє позбавляти набутого громадянства, використовуючи його як інструмент тиску на опонентів влади - повідомляє українська розвідка.

Ця ініціатива підкреслює посилення контролю Кремля над новими групами населення та прагнення "відсіяти неблагонадійних", одночасно посилюючи репресивний потенціал у країні.

