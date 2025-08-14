У росії перевірятимуть "нових громадян" на абсолютну лояльність - українська розвідка

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 10795 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 34993 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 24640 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 23993 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 24487 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 29511 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 39978 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 42002 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40757 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42842 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
35%
756мм
Популярнi новини
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 27661 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 25855 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 28048 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 22739 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 8694 перегляди
Публікації
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 34906 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 166402 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 140871 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 130725 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 140975 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нідерланди
Велика Британія
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 6082 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 30986 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 53080 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 106118 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 122313 перегляди
Актуальне
The Times
Друга світова війна
Дія (сервіс)
WhatsApp
Signal

У росії перевірятимуть "нових громадян" на абсолютну лояльність - українська розвідка

Київ • УНН

 • 146 перегляди

російська влада планує перевіряти нових громадян на лояльність, що стосується мешканців окупованих територій України. Держдума також обговорює платне навчання для дітей мігрантів та обмеження на іспит з російської мови.

У росії перевірятимуть "нових громадян" на абсолютну лояльність - українська розвідка

російська влада планує ретельно перевіряти всіх "нових громадян" на повну відданість культурі, законам та традиціям країни, заявили у раді з прав людини при диктаторові рф. За задумом ініціаторів, підставою для збереження паспорта має стати "100 % доведена лояльність". Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

За словами кремлівських "правозахисників", серед мільйонів нових громадян є ті, хто "ніколи не стане патріотом" та може становити загрозу національній безпеці. Першочергово перевірки торкнуться мешканців тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти, а згодом - мігрантів із Центральної Азії.

кремль відправляє молодь з Донеччини на "вахту зомбування" до росії - ЦНС07.08.25, 08:04 • 3022 перегляди

Паралельно у держдумі обговорюють законопроєкт, який передбачає платне навчання для дітей мігрантів та обмеження до трьох безкоштовних спроб складання іспиту з російської мови.

Раніше росія вже посилила законодавство, що дозволяє позбавляти набутого громадянства, використовуючи його як інструмент тиску на опонентів влади

- повідомляє українська розвідка.

Ця ініціатива підкреслює посилення контролю Кремля над новими групами населення та прагнення "відсіяти неблагонадійних", одночасно посилюючи репресивний потенціал у країні.

Кримську молодь примусово відправляють на роботи в курську область рф - ЦНС14.08.25, 08:04 • 1952 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
Україна