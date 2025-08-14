Кримську молодь примусово відправляють на роботи в курську область рф - ЦНС
Київ • УНН
Окупанти в Криму залучають українську молодь до будівельних робіт у курській області рф під виглядом "волонтерської допомоги". Це частина кампанії з експлуатації студентів та їх ідеологічної обробки.
Окупанти в Криму продовжують використовувати українську молодь як трудовий та пропагандистський ресурс. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, під виглядом "волонтерської допомоги" студентів змушують їхати до курської області рф для будівельних робіт з обов’язковими елементами кремлівської пропаганди.
Днями стартувала вже 12-та так звана "гуманітарна місія" кримських студентів. Серед "добровольців" – учні фейкового Кримського федерального університету ім. Вернадського, коледжу громадського харчування та торгівлі, а також члени молодіжних рад при окупаційних адміністраціях
У ЦНС вказують, що насправді ці поїздки є частиною кампанії кремля з експлуатації українських студентів та їх ідеологічної обробки.
"Такі заходи, замість навчання та розвитку, інтегрують молодь у воєнну систему рф та формують мобілізаційний резерв для російської армії", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
Студентів з тимчасово окупованої Донеччини відправили до рф на "вахту пам’яті", де їх годували міфами про "вєлікую пабєду" та вчили ненавидіти.
