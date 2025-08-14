Кримську молодь примусово відправляють на роботи в курську область рф - ЦНС

$41.430.02
13 серпня, 19:25 • 11885 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 26958 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 32871 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 34659 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 38666 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 74037 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 76695 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 146542 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66184 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 122557 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
США тимчасово зняли з рф обмеження на фінансові транзакції, пов'язані з підготовкою саміту на Алясці
13 серпня, 19:12 • 4170 перегляди
Пропагандистка діана панченко втратила свій канал на YouTube - ЦПД
13 серпня, 19:38 • 4216 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The Times
00:06 • 4078 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки поранених
01:04 • 3738 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW
04:22 • 4306 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:48 • 146539 перегляди
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 146539 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
13 серпня, 08:39 • 122553 перегляди
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 122553 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:18 • 113622 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
12 серпня, 17:43 • 124544 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
12 серпня, 16:50 • 95667 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Європа
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
13 серпня, 14:38 • 22403 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
13 серпня, 12:40 • 45107 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
13 серпня, 06:39 • 98559 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
13 серпня, 05:47 • 115141 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено
12 серпня, 18:19 • 48002 перегляди
Криптовалюта
WhatsApp
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
The Guardian

Кримську молодь примусово відправляють на роботи в курську область рф - ЦНС

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Окупанти в Криму залучають українську молодь до будівельних робіт у курській області рф під виглядом "волонтерської допомоги". Це частина кампанії з експлуатації студентів та їх ідеологічної обробки.

Кримську молодь примусово відправляють на роботи в курську область рф - ЦНС

Окупанти в Криму продовжують використовувати українську молодь як трудовий та пропагандистський ресурс. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, під виглядом "волонтерської допомоги" студентів змушують їхати до курської області рф для будівельних робіт з обов’язковими елементами кремлівської пропаганди.

Днями стартувала вже 12-та так звана "гуманітарна місія" кримських студентів. Серед "добровольців" – учні фейкового Кримського федерального університету ім. Вернадського, коледжу громадського харчування та торгівлі, а також члени молодіжних рад при окупаційних адміністраціях

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що насправді ці поїздки є частиною кампанії кремля з експлуатації українських студентів та їх ідеологічної обробки.

"Такі заходи, замість навчання та розвитку, інтегрують молодь у воєнну систему рф та формують мобілізаційний резерв для російської армії", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

Студентів з тимчасово окупованої Донеччини відправили до рф на "вахту пам’яті", де їх годували міфами про "вєлікую пабєду" та вчили ненавидіти.

росіяни на ТОТ намагаються залучати українську молодь до роботи в окупаційних адміністраціях - ЦНС11.07.25, 02:47 • 3731 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Курська область
Крим