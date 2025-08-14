$41.430.02
13 августа, 19:25
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Крымскую молодежь принудительно отправляют на работы в Курскую область РФ - ЦНС

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Оккупанты в Крыму привлекают украинскую молодежь к строительным работам в Курской области РФ под видом "волонтерской помощи". Это часть кампании по эксплуатации студентов и их идеологической обработке.

Крымскую молодежь принудительно отправляют на работы в Курскую область РФ - ЦНС

Оккупанты в Крыму продолжают использовать украинскую молодежь как трудовой и пропагандистский ресурс. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что под видом "волонтерской помощи" студентов заставляют ехать в Курскую область РФ для строительных работ с обязательными элементами кремлевской пропаганды.

На днях стартовала уже 12-я так называемая "гуманитарная миссия" крымских студентов. Среди "добровольцев" – учащиеся фейкового Крымского федерального университета им. Вернадского, колледжа общественного питания и торговли, а также члены молодежных советов при оккупационных администрациях

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что на самом деле эти поездки являются частью кампании Кремля по эксплуатации украинских студентов и их идеологической обработке.

"Такие мероприятия, вместо обучения и развития, интегрируют молодежь в военную систему РФ и формируют мобилизационный резерв для российской армии", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Студентов из временно оккупированной Донетчины отправили в РФ на "вахту памяти", где их кормили мифами о "великой победе" и учили ненавидеть.

Россияне на ВОТ пытаются привлекать украинскую молодежь к работе в оккупационных администрациях - ЦНС11.07.25, 02:47 • 3731 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Общество
Курская область
Крым