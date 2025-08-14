Крымскую молодежь принудительно отправляют на работы в Курскую область РФ - ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты в Крыму привлекают украинскую молодежь к строительным работам в Курской области РФ под видом "волонтерской помощи". Это часть кампании по эксплуатации студентов и их идеологической обработке.
Оккупанты в Крыму продолжают использовать украинскую молодежь как трудовой и пропагандистский ресурс. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что под видом "волонтерской помощи" студентов заставляют ехать в Курскую область РФ для строительных работ с обязательными элементами кремлевской пропаганды.
На днях стартовала уже 12-я так называемая "гуманитарная миссия" крымских студентов. Среди "добровольцев" – учащиеся фейкового Крымского федерального университета им. Вернадского, колледжа общественного питания и торговли, а также члены молодежных советов при оккупационных администрациях
В ЦНС указывают, что на самом деле эти поездки являются частью кампании Кремля по эксплуатации украинских студентов и их идеологической обработке.
"Такие мероприятия, вместо обучения и развития, интегрируют молодежь в военную систему РФ и формируют мобилизационный резерв для российской армии", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
Студентов из временно оккупированной Донетчины отправили в РФ на "вахту памяти", где их кормили мифами о "великой победе" и учили ненавидеть.
