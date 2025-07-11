Россияне на ВОТ пытаются привлекать украинскую молодежь к работе в оккупационных администрациях - ЦНС

Враг пытается привлечь молодежь с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ) к работе на оккупационные администрации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Так, россияне запустили на ВОТ программу "госстарт" для молодежи от 18 лет.

Из-за нехватки кадров оккупанты ищут желающих работать в их администрациях. Основная причина дефицита - отказ большинства местных сотрудничать с врагом - говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что участие могут принять совершеннолетние без образования и опыта.

"Единственное требование - готовность предать Украину. Но очередей желающих нет - даже среди молодежи", - резюмировали в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне заставляют школьников подписываться на пропагандистские издания, в частности "журнал первых". Это издание, продукт кремлевского молодежного движения, стало обязательным для старшеклассников на Херсонщине.

Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганщины более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", где их обучают собирать, программировать и управлять дронами, используемыми в военных целях. За "успехи" обещают участие в финале в Сочи, где будут отбирать лояльную молодежь с ВОТ.

российские оккупанты на ВОТ Украины принудительно свезли школьников на пропагандистский форум - ЦНС