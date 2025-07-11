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росіяни на ТОТ намагаються залучати українську молодь до роботи в окупаційних адміністраціях - ЦНС

Київ • УНН

 • 200 перегляди

росіяни запустили програму "держстарт" для молоді від 18 років на тимчасово окупованих територіях України, щоб залучити їх до роботи в окупаційних адміністраціях. Участь можуть взяти повнолітні без освіти та досвіду, але охочих немає.

росіяни на ТОТ намагаються залучати українську молодь до роботи в окупаційних адміністраціях - ЦНС

Ворог намагається залучити молодь з тимчасово окупованих територій України (ТОТ) до роботи на окупаційні адміністрації. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Так, росіяни запустили на ТОТ програму "держстарт" для молоді від 18 років.

Через брак кадрів окупанти шукають охочих працювати в їхніх адміністраціях. Основна причина дефіциту - відмова більшості місцевих співпрацювати з ворогом

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що участь можуть взяти повнолітні без освіти та досвіду.

"Єдина вимога - готовність зрадити Україну. Але черг охочих немає - навіть серед молоді", - резюмували у ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують школярів передплачувати пропагандистські видання, зокрема "журнал перших". Це видання, продукт кремлівського молодіжного руху, стало обов'язковим для старшокласників на Херсонщині.

Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів", де їх навчають збирати, програмувати та керувати дронами, що використовуються у військових цілях. За "успіхи" обіцяють участь у фіналі в Сочі, де відбиратимуть лояльну молодь з ТОТ.

російські окупанти на ТОТ України примусово звезли школярів на пропагандистський форум - ЦНС10.07.25, 01:45 • 2376 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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