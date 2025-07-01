На ТОТ російські загарбники виховують нове покоління операторів дронів - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Луганщини понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів", де їх навчають збирати, програмувати та керувати дронами, що використовуються у військових цілях. За "успіхи" обіцяють участь у фіналі в Сочі, де відбиратимуть лояльну молодь з ТОТ.
російські загарбники готують нове покоління операторів дронів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на Луганщині 20 дітей взяли участь у так званому "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів, пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Російська окупаційна армія продовжує мілітаризувати молодь на тимчасово окупованих територіях. Цього разу — школярі з Луганщини: понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів" у Луганському університеті імені Даля
Повідомляється, що змагання організували "двіжениє пєрвих" та російське окупаційне "мінспорту".
Під виглядом спорту та "технічної освіти" їм прищеплюють навички роботи з дронами - інструментами війни. У сучасних боях дрони - критично важливі, і кремль відкрито готує нових операторів ще зі школи
Згідно з "навчальною програмою" дітей вчать збирати, програмувати й керувати дронами, які можуть використовуватись для розвідки, наведення артилерії чи прямих ударів.
За "успіхи" — фінал у Сочі, в центрі "Сіріус", де кремль планує відбирати лояльну молодь з ТОТ
Доповнення
Конгрес США представив проєкт резолюції, що засуджує викрадення та примусове переміщення українських дітей росією. Американські парламентарі вимагають повернення дітей до укладення будь-якої мирної угоди.