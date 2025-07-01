На ТОТ російські загарбники виховують нове покоління операторів дронів - ЦНС

російські загарбники готують нове покоління операторів дронів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на Луганщині 20 дітей взяли участь у так званому "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів, пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Російська окупаційна армія продовжує мілітаризувати молодь на тимчасово окупованих територіях. Цього разу — школярі з Луганщини: понад 20 дітей взяли участь у "всеросійському чемпіонаті з пілотування дронів" у Луганському університеті імені Даля

Повідомляється, що змагання організували "двіжениє пєрвих" та російське окупаційне "мінспорту".

Під виглядом спорту та "технічної освіти" їм прищеплюють навички роботи з дронами - інструментами війни. У сучасних боях дрони - критично важливі, і кремль відкрито готує нових операторів ще зі школи