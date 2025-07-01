На ВОТ российские захватчики воспитывают новое поколение операторов дронов - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Луганщины более 20 детей приняли участие во «всероссийском чемпионате по пилотированию дронов», где их обучают собирать, программировать и управлять дронами, используемыми в военных целях. За «успехи» обещают участие в финале в Сочи, где будут отбирать лояльную молодежь с ВОТ.
российские захватчики готовят новое поколение операторов дронов на временно оккупированных территориях. В частности, на Луганщине 20 детей приняли участие в так называемом "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Российская оккупационная армия продолжает милитаризировать молодежь на временно оккупированных территориях. На этот раз — школьники из Луганщины: более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов" в Луганском университете имени Даля
Сообщается, что соревнования организовали "движение первых" и российское оккупационное "минспорта".
Под видом спорта и "технического образования" им прививают навыки работы с дронами - инструментами войны. В современных боях дроны - критически важны, и кремль открыто готовит новых операторов еще со школы
Согласно "учебной программе" детей учат собирать, программировать и управлять дронами, которые могут использоваться для разведки, наведения артиллерии или прямых ударов.
За "успехи" — финал в Сочи, в центре "Сириус", где кремль планирует отбирать лояльную молодежь с ВОТ
Дополнение
Конгресс США представил проект резолюции, осуждающей похищение и принудительное перемещение украинских детей россией. Американские парламентарии требуют возвращения детей до заключения любого мирного соглашения.