На ВОТ российские захватчики воспитывают новое поколение операторов дронов - ЦНС

российские захватчики готовят новое поколение операторов дронов на временно оккупированных территориях. В частности, на Луганщине 20 детей приняли участие в так называемом "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов", пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Российская оккупационная армия продолжает милитаризировать молодежь на временно оккупированных территориях. На этот раз — школьники из Луганщины: более 20 детей приняли участие во "всероссийском чемпионате по пилотированию дронов" в Луганском университете имени Даля - говорится в сообщении ЦНС.

Сообщается, что соревнования организовали "движение первых" и российское оккупационное "минспорта".

Под видом спорта и "технического образования" им прививают навыки работы с дронами - инструментами войны. В современных боях дроны - критически важны, и кремль открыто готовит новых операторов еще со школы - отметили в ЦНС.

Согласно "учебной программе" детей учат собирать, программировать и управлять дронами, которые могут использоваться для разведки, наведения артиллерии или прямых ударов.

За "успехи" — финал в Сочи, в центре "Сириус", где кремль планирует отбирать лояльную молодежь с ВОТ - предупредили в ЦНС.

Дополнение

Конгресс США представил проект резолюции, осуждающей похищение и принудительное перемещение украинских детей россией. Американские парламентарии требуют возвращения детей до заключения любого мирного соглашения.