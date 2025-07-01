США вимагають від рф повернути викрадених українських дітей - проєкт резолюції

Конгрес США оприлюднив проєкт резолюції, що засуджує викрадення та насильницьке переміщення українських дітей з боку Росії. Про це повідомляє УНН.

У документі Комітету з питань закордонних справ Палати представників США, зокрема, пропонується засудити викрадення і насильницьке переміщення українських дітей з боку рф. Також американські парламентарії закликають повернути їх до моменту укладення будь-якої мирної угоди.

Двопартійну резолюцію представили конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Маккол.

путін є воєнним злочинцем, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали й незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці злочини не є поодинокими випадками, вони є прямим наслідком війни, яку путін розв’язав з власної ініціативи

Конгресмен Маккол, у свою чергу, зазначив, що з початку повномасштабної війни, лише за офіційними даними росія примусово перемістила щонайменше 19 500 українських дітей.

Цих дітей позбавили національної ідентичності, всиновили до російських родин, вони піддаються ідеологічному впливу кремля. Масове викрадення дітей росією - це відвертий злочин. США повинні проявити моральне лідерство та вимагати повернення кожної дитини до її родини в Україні до досягнення миру