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США вимагають від рф повернути викрадених українських дітей - проєкт резолюції

Київ • УНН

 • 347 перегляди

Конгрес США представив проєкт резолюції, що засуджує викрадення та примусове переміщення українських дітей росією. Американські парламентарі вимагають повернення дітей до укладення будь-якої мирної угоди.

США вимагають від рф повернути викрадених українських дітей - проєкт резолюції

Конгрес США оприлюднив проєкт резолюції, що засуджує викрадення та насильницьке переміщення українських дітей з боку Росії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У документі Комітету з питань закордонних справ Палати представників США, зокрема, пропонується засудити викрадення і насильницьке переміщення українських дітей з боку рф. Також американські парламентарії закликають повернути їх до моменту укладення будь-якої мирної угоди.

Двопартійну резолюцію представили конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Маккол.

путін є воєнним злочинцем, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали й незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці злочини не є поодинокими випадками, вони є прямим наслідком війни, яку путін розв’язав з власної ініціативи

- зазначив Мікс.

Конгресмен Маккол, у свою чергу, зазначив, що з початку повномасштабної війни, лише за офіційними даними росія примусово перемістила щонайменше 19 500 українських дітей.

Цих дітей позбавили національної ідентичності, всиновили до російських родин, вони піддаються ідеологічному впливу кремля. Масове викрадення дітей росією - це відвертий злочин. США повинні проявити моральне лідерство та вимагати повернення кожної дитини до її родини в Україні до досягнення миру

- підкреслив конгресмен.

Додамо, що аналогічну резолюцію в Сенаті внесли республіканець Чак Грасслі та демократ Емі Клобучар.

Нагадаємо

За даними The Guardian, росія продовжує масово викрадати українських дітей, утримуючи близько 35 000 зниклих безвісти. Сім'ї змушені йти на ризик, щоб повернути дітей, яких часто перевозять до військових таборів або дитячих будинків.

В ООН підтвердили 68 випадків вбивств українських дітей російськими загарбниками26.06.25, 10:16 • 3143 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Конгрес США
Грегорі Мікс
Майкл Маккол
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