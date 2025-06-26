В ООН підтвердили 68 випадків вбивств українських дітей російськими загарбниками

Організація Об'єднаних Націй підтвердила 1914 серйозних порушень щодо 673 дітей (379 хлопчиків, 294 дівчаток), які були скоєні російськими загарбниками. Зокрема ООН підтвердила 68 випадки вбивства та 406 випадків завдання каліцтв дітям, пише УНН з посиланням на доповідь Генерального секретаря "Діти і збройні конфлікти".

Деталі

Організація Об'єднаних Націй підтвердила вбивство (94) та калічення (577) 671 дитини (377 хлопчиків, 294 дівчаток), які приписуються російським збройним силам та пов'язаним з ними збройним групам - говориться у документі.

Додатково повідомляється, що два хлопчики були використані російськими загарбниками для підпалів залізничної інфраструктури та української військової техніки.

Крім того, в ООН повідомили про близько 862 нападів на школи та лікарні з боку російських загарбників. Також російська сторона винна у 293 випадках відмови дітям в гуманітарному доступі.

Доповнення

росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області змушують українських школярів збирати гуманітарну допомогу для терористів "сво" під час канікул. Це включає рукавички, бензопили та маскувальні сітки.