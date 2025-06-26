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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ООН подтвердили 68 случаев убийств украинских детей российскими захватчиками

Киев • УНН

 • 114 просмотра

ООН подтвердила 1914 серьезных нарушений в отношении 673 детей российскими захватчиками. Включая убийства, увечья и использование детей в вооруженных действиях.

В ООН подтвердили 68 случаев убийств украинских детей российскими захватчиками

Организация Объединенных Наций подтвердила 1914 серьезных нарушений в отношении 673 детей (379 мальчиков, 294 девочек), которые были совершены российскими захватчиками. В частности, ООН подтвердила 68 случаев убийства и 406 случаев нанесения увечий детям, пишет УНН со ссылкой на доклад Генерального секретаря "Дети и вооруженные конфликты".

Детали

Организация Объединенных Наций подтвердила убийство (94) и увечья (577) 671 ребенка (377 мальчиков, 294 девочек), которые приписываются российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам

- говорится в документе.

Дополнительно сообщается, что два мальчика были использованы российскими захватчиками для поджогов железнодорожной инфраструктуры и украинской военной техники.

Кроме того, в ООН сообщили о около 862 нападениях на школы и больницы со стороны российских захватчиков. Также российская сторона виновна в 293 случаях отказа детям в гуманитарном доступе.

Дополнение

россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области заставляют украинских школьников собирать гуманитарную помощь для террористов "сво" во время каникул. Это включает перчатки, бензопилы и маскировочные сетки.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаКриминал и ЧПНовости Мира
Запорожская область
Организация Объединенных Наций
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