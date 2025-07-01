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США требуют от РФ вернуть похищенных украинских детей - проект резолюции

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Конгресс США представил проект резолюции, осуждающей похищение и принудительное перемещение украинских детей Россией. Американские парламентарии требуют возвращения детей до заключения любого мирного соглашения.

США требуют от РФ вернуть похищенных украинских детей - проект резолюции

Конгресс США обнародовал проект резолюции, осуждающей похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны России. Об этом сообщает УНН.

Детали

В документе Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, в частности, предлагается осудить похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны РФ. Также американские парламентарии призывают вернуть их до момента заключения какого-либо мирного соглашения.

Двухпартийную резолюцию представили конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол.

Путин является военным преступником, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины. Эти преступления не являются единичными случаями, они являются прямым следствием войны, которую Путин развязал по собственной инициативе

- отметил Микс.

Конгрессмен Маккол, в свою очередь, отметил, что с начала полномасштабной войны, только по официальным данным, Россия принудительно переместила не менее 19 500 украинских детей.

Этих детей лишили национальной идентичности, усыновили в российские семьи, они подвергаются идеологическому влиянию Кремля. Массовое похищение детей Россией - это откровенное преступление. США должны проявить моральное лидерство и потребовать возвращения каждого ребенка его семье в Украине до достижения мира

- подчеркнул конгрессмен.

Добавим, что аналогичную резолюцию в Сенате внесли республиканец Чак Грассли и демократ Эми Клобучар.

Напомним

По данным The Guardian, Россия продолжает массово похищать украинских детей, удерживая около 35 000 пропавших без вести. Семьи вынуждены идти на риск, чтобы вернуть детей, которых часто перевозят в военные лагеря или детские дома.

В ООН подтвердили 68 случаев убийств украинских детей российскими захватчиками26.06.25, 10:16 • 3142 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Грегори Микс
Майкл Маккол
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