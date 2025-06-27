Їх вкрай складно повернути: росія унеможливлює процес розшуку викрадених українських дітей - Guardian

Масове злочинне викрадення росією українських дітей на території бойових дій та в прилеглих регіонах триває. Захоплені території та окупаційний режим розділяють сім'ї. Зневірені батьки їдуть до росії у пошуках своїх дітей, багатьох з яких перевели до військових таборів або дитячих будинків. Про це пише The Guardian, передає УНН.

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За даними американської групи експертів, близько 35 000 українських дітей досі вважаються зниклими безвісти і, як вважається, утримуються в росії або на окупованих Росією територіях. Сім'ї стверджують, що вони змушені вдаватися до відчайдушних та ризикованих заходів, щоб спробувати врятувати їх.

Коли російські війська розпочали вторгнення у лютому 2022 року, дітей викрадали з дитбудинків, з поля бою після смерті батьків або під примусом безпосередньо з самих сімей.

росія відхилила вимоги про повернення дітей, а російський уряд звинуватив Україну у "влаштуванні вистави на тему загублених дітей" під час переговорів про припинення вогню в Туреччині цього місяця.

У розмові з видання одна українка розповіла про власний драматичний досвід порятунку двох синів-підлітків, яких майже шість місяців утримували в таборі в росії.

Після того, як російські війська окупували рідне місто Наталії Херсон на східному кордоні України у вересні 2022 року, сусід порадив їй відправити синів до дитячого табору в Анапі, приморському курортному місті в Росії.

21-денна поїздка була безкоштовною, і вони мали повернутися до Херсона наприкінці. Хлопці теж хотіли поїхати, але з мого боку було великою помилкою дозволити їм це – пригадала вона.

Наприкінці 2022 року українські війська звільнили місто Наталії, але її діти перебували в таборі на іншому боці лінії фронту, і Росія не дозволяла їм повернутися додому.

Керівництво табору відмовилося відпускати дітей без моєї фізичної присутності. Я не знала, що робити – каже вона.

Зрештою, за допомогою української організації, Наталія отримала паспорт та українські документи, що посвідчують особу, для своїх дітей. Потім вона сама перетнула кордон до російського міста Анапа на північному узбережжі Чорного моря, пройшовши через численні прикордонні контрольно-пропускні пункти, де їй довелося пояснювати російським солдатам, чому вона перебуває в країні.

Вона подорожувала шість днів під час обстрілів, перш ніж нарешті возз'єдналася зі своїми дітьми у лютому 2023 року. "Ви навіть не можете уявити мої емоції, бо мої діти — це все, що в мене є", — каже вона.

За даними української організації "Bring Kids Back", наразі лише 1366 дітей було повернуто або втекло назад до України . Команда експертів Єльського університету підрахувала, що в Росії та на її окупованих територіях може утримуватися до 35 000 дітей .

Існують побоювання, що багатьох із них забрали російські війська та відправили до військових таборів чи прийомних сімей, або ж їх навіть усиновили російські сім'ї.

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Завдяки ретельному вивченню російських баз даних, офіційних документів, сімейних зв'язків і навіть супутникових знімків російських об'єктів, офіційних будівель та інших джерел, команда Єльського університету змогла встановити особи тисяч дітей.

Натаніель Реймонд, виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка розслідує викрадення, каже: "Це, ймовірно, найбільше викрадення дітей під час війни з часів Другої світової війни – порівнянне з германізацією польських дітей нацистами".

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