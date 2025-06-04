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росія масово чинить злочини проти українських дітей: заява Ради з прав людини при МЗС

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Рада з прав людини при МЗС закликала світ посилити тиск на росію через депортацію, русифікацію та асиміляцію українських дітей. Повернення дітей є пріоритетом для України.

росія масово чинить злочини проти українських дітей: заява Ради з прав людини при МЗС

Повернення дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених росією, є безумовним пріоритетом дипломатичних, правових і гуманітарних зусиль України, а також її міжнародних партнерів. Про це йдеться у заяві Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ, передає УНН.

Деталі

Заяву Ради з прав людини при МЗС було оприлюднено за підсумками спільного з Bring Kids Back UA засідання.

У документі наголошується на численних порушеннях росією норм міжнародного права та злочинах, які окуманти масово скоюють проти українських дітей на окупованих територіях.

Рада з прав людини при МЗС закликала світ посилити тиск на росію для повернення українських дітей.

Порушення міжнародного гуманітарного права - зокрема, IV Женевської конвенції - включають депортацію, примусове переміщення, насильницьку русифікацію та усиновлення українських дітей громадянами росії. Закликаємо міжнародну спільноту посилити тиск на росію з метою забезпечення негайного повернення українських дітейр

- йдеться у заяві.

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В українському МЗС закликали також міжнародних партнерів України продовжити публічне висвітлення цієї проблематики на ключових міжнародних майданчиках (ООН, Ради Європи, ОБСЄ та інших).

У документі також наголошується, що гендерна чутливість та врахування особливих потреб дітей різного віку та досвіду мають бути інтегровані у всі політики й заходи з реабілітації та реінтеграції.

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Крім того, у Раді з прав людини при МЗС нагадали про важливість проведення інформаційної та публічної адвокації, підтримки кампаній з протидії російській дезінформації в світі, зокрема протидіяти спробам виправдати викрадення українських дітей.

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Нагадаємо

Українська делегація під час зустрічі в Туреччині напередодні передала представникам кремля імена сотень викрадених українських дітей, яких рф має повернути до України. Проте очільник російської делегації мединський заявив, що що в тому преліку не тисячі дітей, а лише десятки.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що заява мединського применшує справжній масштаб ганебних дій росії проти українських дітей.

Лілія Набока

Лілія Набока

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