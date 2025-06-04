россия массово совершает преступления против украинских детей: заявление Совета по правам человека при МИД

Возвращение детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных россией, является безусловным приоритетом дипломатических, правовых и гуманитарных усилий Украины, а также ее международных партнеров. Об этом говорится в заявлении Совета по правам человека, гендерного равенства и разнообразия при Министерстве иностранных дел, передает УНН.

Детали

Заявление Совета по правам человека при МИД было обнародовано по итогам совместного с Bring Kids Back UA заседания.

В документе отмечается многочисленные нарушения россией норм международного права и преступления, которые оккупанты массово совершают против украинских детей на оккупированных территориях.

Совет по правам человека при МИД призвал мир усилить давление на россию для возвращения украинских детей.

Нарушение международного гуманитарного права - в частности, IV Женевской конвенции - включают депортацию, принудительное перемещение, насильственную русификацию и усыновление украинских детей гражданами россии. Призываем международное сообщество усилить давление на россию с целью обеспечения немедленного возвращения украинских детейр - говорится в заявлении.

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В украинском МИД призвали также международных партнеров Украины продолжить публичное освещение этой проблематики на ключевых международных площадках (ООН, Совета Европы, ОБСЕ и других).

В документе также отмечается, что гендерная чувствительность и учет особых потребностей детей разного возраста и опыта должны быть интегрированы во все политики и мероприятия по реабилитации и реинтеграции.

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Кроме того, в Совете по правам человека при МИД напомнили о важности проведения информационной и публичной адвокации, поддержки кампаний по противодействию российской дезинформации в мире, в частности противодействовать попыткам оправдать похищение украинских детей.

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Напомним

Украинская делегация во время встречи в Турции накануне передала представителям кремля имена сотен похищенных украинских детей, которых рф должна вернуть в Украину. Однако глава российской делегации мединский заявил, что в том прелике не тысячи детей, а лишь десятки.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что заявление мединского приуменьшает настоящий масштаб позорных действий россии против украинских детей.