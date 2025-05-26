"Даже одно неосторожное слово могло обернуться угрозой": 17-летнего украинца спасли из оккупации

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA с оккупированных территорий удалось освободить еще одного украинского подростка. Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины и операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная передает УНН.

Детали

17-летний парень провел большинство подростковых лет в оккупации вместе с мамой, которая имеет инвалидность. Из-за службы старшего брата в ВСУ семья вынуждена была жить в постоянном страхе.

Даже одно неосторожное слово могло обернуться угрозой их жизни - говорится в сообщении.

Когда парню исполнилось 17, то появилась еще одна опасность - риск принудительного призыва в российскую армию и участия в войне против собственной страны. Тогда семья обратилась к партнерам Bring Kids Back UA - Украинской сети за права ребенка, которые организовали спасательную миссию и помогли парню успешно преодолеть путь домой.