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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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"Навіть одне необережне слово могло обернутися загрозою": 17-річного українця врятували з окупації

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

У межах ініціативи Bring Kids Back UA з окупованих територій визволили 17-річного хлопця. Він жив в окупації з мамою та боявся примусового призову до російської армії.

"Навіть одне необережне слово могло обернутися загрозою": 17-річного українця врятували з окупації

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з окупованих територій вдалося визволити ще одного українського підлітка. Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна передає УНН.

Деталі

17-річний хлопець провів більшість підліткових років в окупації разом із мамою, яка має інвалідність. Через службу старшого брата у ЗСУ родина змушена була жити в постійному страху.

Навіть одне необережне слово могло обернутися загрозою їхньому життю - йдеться у повідомленні.

Коли хлопцеві виповнилося 17, то з’явилася ще одна небезпека — ризик примусового призову до російської армії та участі у війні проти власної країни. Тоді родина звернулась до партнерів Bring Kids Back UA - Української мережі за права дитини, які організували рятувальну місію та допомогли хлопцю успішно подолати шлях додому. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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