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Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
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Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

Киев • УНН

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Война привела к значительному перемещению детей, а также увеличению числа сирот. Глава Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский рассказал УНН, что делается для поддержки детей в стране.

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

Полномасштабная война в Украине оказала огромное влияние на украинских детей, кто-то из них стал переселенцем в пределах страны, а некоторые - выехали за границу. Непростая ситуация также с потерей близких, поскольку россия убивает как военных, так и мирное население, в результате чего несовершеннолетние остаются без родителей. 

Возвращаются ли из-за границы дети, которые выехали во время войны? Насколько увеличилось количество детей-сирот, какова ситуация с усыновлением и как сейчас развиваются семейные формы воспитания в Украине? На эти и другие вопросы ответил УНН Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский. 

- Сколько детей выехало из Украины, по сравнению с предыдущими годами за время полномасштабного вторжения?

С начала полномасштабного вторжения тысячи детей были эвакуированы за пределы Украины для сохранения их жизни и здоровья.  Эта война привела к одному из самых стремительных и масштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны, таковы данные ЮНИСЕФ. В первые месяцы полномасштабного вторжения более 1,8 миллиона детей были перемещены за пределы Украины. По последним данным УВКБ ООН (Агентства ООН по делам беженцев), сейчас более 2 миллионов детей находятся за рубежом, большинство – в странах Европейского Союза. Это, конечно, большой вызов для Украины сделать так, чтобы эти дети не теряли связь со страной и оставались в украинском контексте. Должны строить этот мостик через образовательные, культурные, социальные программы.

Мы никогда не забываем и о детях, которые были депортированы или принудительно перемещены на территорию российской федерации. Это один из самых ужасных преступлений, который россия совершает против украинских детей. Конечно, точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины. По официальным данным платформы "Дети войны", таких детей около 20 тысяч. В то же время, по данным из открытых источников, озвучиваемых рф, депортировано 744 тысячи украинских детей. 

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Агрессор продолжает и в дальнейшем совершать свои ужасные преступления, пытаясь уничтожить украинскую идентичность, наших детей. россия еще в начале полномасштабного вторжения упростила процедуру предоставления своего гражданства украинским детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Это является прямым нарушением международного права и попыткой ассимиляции наших детей.

Кроме того, у нас есть подтвержденные данные о том, что захватчики принудительно паспортизируют детей в возрасте от 14 лет, угрожая их родителям. Это акт давления и запугивания, направленный на интеграцию украинских детей в российское общество и отрыв их от собственных корней. Благодаря усилиям государства, международных партнеров, правозащитным организациям, разработан механизм для возвращения наших детей домой. И постепенно это удается сделать.

Украина делает все возможное для возвращения депортированных или похищенных детей. Благодаря инициативе президента Украины "Bring Kids Back UA" на сегодня уже вернули в Украину 1324 ребенка. 

- Возвращаются ли несовершеннолетние, в частности дети-сироты, из-за границы, выехавшие во время войны?

Где бы ни находились украинские дети, задача команды нашей Службы – заботиться об их интересах и безопасности. 

В начале полномасштабного вторжения за границу было эвакуировано более 4,7 тысячи детей-сирот и лишенных родительской опеки, которые находились в учреждениях круглосуточного пребывания. За это время более 3,1 тыс. из них уже вернулись в Украину, в основном в семейные формы воспитания или были усыновлены. А 488 детей, находившихся в сложных жизненных обстоятельствах, вернулись к своим биологическим родителям.

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Мы понимаем, что процесс возвращения должен быть безопасным и комфортным для ребенка. Наше законодательство позволяет возвращение детей в безопасные регионы Украины и, что самое важное, в семейные или приближенные к ним формы воспитания. Для каждого ребенка составляется индивидуальный план возвращения, учитывающий его потребности и обстоятельства.

Чем дольше дети находятся за границей, тем больше может теряться связь со своей культурой, языком и национальной идентичностью. Это также касается социальных связей – наши дети должны воспитываться здесь, в родной социальной среде, среди своих сверстников и учителей. Поэтому наша команда сосредоточена на том, чтобы как можно быстрее и безопаснее вернуть детей домой, помочь с интеграцией в общество и найти заботливую семью. 

- Насколько увеличилось количество детей-сирот в связи с полномасштабной войной?

За три года полномасштабного вторжения территориальными общинами выявлено около 23,9 тыс. детей, которые по разным причинам остались без родительской опеки, в том числе в связи с агрессией рф против Украины. Каждый такой ребенок – это отдельная история, отдельная боль.

Однако среди детей, оставшихся без родительской опеки, подавляющее большинство временно устроены, в частности, в семьи родственников или знакомых. 

Справочно: На начало апреля в Украине более 397 тыс. детей имели статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, а за 1-й квартал 2025 года около 28 тыс. детей получили этот статус.

Если мы говорим об общем количестве детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, то в Украине, по состоянию на первый квартал 2025 года, 61 276 таких детей находятся на первичном учете. Из них 55 860 — уже находятся в семейном окружении: 43 657 детей находятся под опекой или попечительством, а 12 203 ребенка устроены в приемные семьи или детские дома семейного типа.

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Мы четко понимаем, что тысячи детей нуждаются в родственном тепле и уюте, поэтому активно работаем над развитием и популяризацией усыновления и семейных форм воспитания в Украине. Одна из основных целей Государственной службы Украины по делам детей, чтобы к 2028 году как минимум 95% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, нашли заботливую семью. Это предусмотрено Стратегией обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024–2028 годы. 

Один из векторов нашей деятельности в этом направлении – обучение кандидатов в усыновители, приемные родители, родители-воспитатели, опекунов/попечителей, а также патронатные воспитатели. Это проект, который Государственная служба по делам детей запустила вместе с благотворительной организацией "Партнерство "Каждому ребенку" и Министерством социальной политики Украины при поддержке ЮНИСЕФ. После окончания обучения в июле тренеры должны дальше помогать будущим родителям или законным представителям ребенка лучше подготовиться к своей новой социальной роли.

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- Сколько усыновили детей в этом году? Какая ситуация с усыновлением на 4-й год войны? 

Приоритетным направлением работы служб по делам детей является обеспечение стабильных и гармоничных условий жизни, наилучших интересов ребенка путем устройства его на воспитание в семьи граждан, прежде всего, на усыновление. 

Ситуация с усыновлением на четвертый год полномасштабной войны имеет свои особенности и вызовы, но мы видим положительные тенденции. На 1-й квартал 2025 г. в Украине усыновлено 290 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. На местном учете по усыновлению находится 14 946 детей, из них 11 154 – уже устроены в семейные формы воспитания. 

За прошлый год усыновлено 1270 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, это на 343 ребенка больше чем в 2023 году. Видим рост на 27% – это достаточно положительная динамика. Но это не просто слова или статистика. Мы должны осознавать, что за каждой цифрой стоит судьба отдельного ребенка.

- Как сейчас развиваются семейные формы воспитания в Украине?

Глобально в развитии семейных форм воспитания и поддержке детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, мы опираемся на принятую государством Стратегию обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024–2028 годы. Эта Стратегия является нашим путеводителем и основывается на принципах деинституциализации, которые успешно внедряются в европейских странах.

И наши усилия уже дают ощутимые результаты. За предыдущий год на 30% уменьшилось количество детей, получающих институциональный уход и воспитание, по сравнению с показателями 2023 года. Что особенно важно, количество детей до 3-х лет в таких учреждениях уменьшилось на 80%. Это свидетельствует о том, что мы активно развиваем именно семейные формы воспитания, обеспечивая малышам жизненно необходимое семейное тепло.

Мы активно работаем над развитием и популяризацией семейных форм воспитания. Если вы хотите открыть свое сердце и дом для ребенка, создав приемную семью или детский дом семейного типа (ДДСТ), или стать патронатным воспитателем – обращайтесь к нам. Мы готовы предоставить полную информационную и консультационную поддержку.

Также наша команда Государственной службы Украины по делам детей запустила важный проект для поддержки детских домов семейного типа (ДДСТ). Благодаря государственной субвенции, Фонда Елены Зеленской и международным донорам, желающие создать или расширить ДДСТ могут получить жилье. За консультацией о том, кто именно может получить жилье и какие условия, можно обращаться на электронную почту Службы [email protected]  или по номерам телефонов (044) 289 52 93, (067) 201 91 51.

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- Какая работа ведется с подростками в интернатных учреждениях? 

Мы прекрасно понимаем, что подростковый возраст – это время поиска себя, и часто юноши и девушки сталкиваются с непониманием, чем они хотят заниматься во взрослой жизни. Для детей, находящихся в институциональных учреждениях, а также в приемных семьях и детских домах семейного типа, эта проблема может быть еще острее из-за особенностей их жизненного опыта.

Именно поэтому, в апреле этого года, мы запустили важный проект по профориентации для детей в возрасте 14-17 лет. Этот проект прежде всего направлен на помощь с выбором профессии для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Мы убеждены, что развитие ключевых компетентностей и умений, необходимых для жизнестойкости, осознанного выбора дальнейшего обучения, профессии и успешной самореализации на рынке труда, требует раннего ознакомления с профессиями. Профориентация должна интегрироваться на уровне начальной и базовой школы, а не только в выпускных классах. Ведь без этого возникает проблема выбора профессии без учета способностей ребенка и реальных потребностей рынка труда, что может привести к низкой производительности, лишним затратам на обучение и необходимости переориентации в будущем.

Наши подростки должны быть максимально подготовлены к вызовам взрослой жизни и принимать осознанные, взвешенные решения.

В наших планах – создание чат-бота, который станет удобным инструментом для профориентационной поддержки.

Мы также приглашаем к сотрудничеству организации, имеющие опыт в проведении профориентационных мероприятий для детей и молодежи. Их экспертиза и поддержка помогут нам масштабировать этот важный проект и охватить как можно больше детей, нуждающихся в нашей помощи в определении их профессионального пути. Вместе мы можем обеспечить нашим детям прочный фундамент для самостоятельной и успешной жизни.

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Яна Соколовская

Яна Соколовская

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