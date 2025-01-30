К 2028 году почти 100% детей-сирот в Украине будут расти в семейных формах воспитания - Минсоц
Киев • УНН
Правительство работает над воплощением Стратегии обеспечения прав детей до 2028 года. План предусматривает увеличение семейных форм воспитания и улучшение услуг для детей с инвалидностью.
К 2028 году около 95% детей, оставшихся без попечения родителей, будут расти в семейных формах воспитания. На треть возрастет обеспечение детей инвалидов, - социальными, образовательными и медицинскими услугами. Соответствующие планы, как указывает Министерство социальной политики Украины, могут воплотиться только в случае полной реализации запланированной правительством Стратегии.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоц.
Детали
Минсоцполитики работает над воплощением Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении до 2028 года.
В профильном министерстве обещают, что в случае воплощения цели:
95% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки будут воспитываться в семейных формах попечения;
На 30% уменьшится количество детей, получающих институциональный уход и воспитание (на 80% - детей до 3-х лет), по сравнению с показателями 2023 года;
На 30% больше детей с инвалидностью и/или особыми образовательными потребностями получат социальные, медицинские и образовательные услуги в громадах.
Справочно
В Минсоцполитики утверждают, что Стратегия обеспечения права каждого ребенка в Украине основывается на принципах, принятых европейскими странами, а также "фундаментальных ценностях, направленных на обеспечение прав каждого ребенка". Речь идет о "межотраслевом характере реформы системы ухода и поддержки детей".
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Согласно этой стратегии, правительством Украины в целом определено 6 стратегических целей.
Среди них:
Повышение способности семей с детьми осуществлять уход и воспитание, а также создавать безопасную для детей среду;
Рост детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью, - в семейном окружении;
Обеспечение временно и принудительно перемещенных, эвакуированных, а также депортированных детей, детей с ВОТ, из мест, где ведутся боевые действия - ростом в семейном окружении;
Соблюдение прав и интересов детей, в том числе во время реформирования учреждений;
Обеспечение возможности детей, имеющих опыт альтернативного ухода, налаживать социальные отношения;
Создание организационно-правовых условий по ряду целей, среди которых, в частности, обеспечение уровня осведомленности детей относительно полноценного социального развития ребенка.
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Напомним,
В Украине насчитывается 62 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, что на 2 тысячи меньше чем в 2023 году. Количество патронатных семей выросло на 160 и сейчас превышает 400.
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