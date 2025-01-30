К 2028 году почти 100% детей-сирот в Украине будут расти в семейных формах воспитания - Минсоц

К 2028 году около 95% детей, оставшихся без попечения родителей, будут расти в семейных формах воспитания. На треть возрастет обеспечение детей инвалидов, - социальными, образовательными и медицинскими услугами. Соответствующие планы, как указывает Министерство социальной политики Украины, могут воплотиться только в случае полной реализации запланированной правительством Стратегии.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоц.

Детали

Минсоцполитики работает над воплощением Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении до 2028 года.

В профильном министерстве обещают, что в случае воплощения цели:

95% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки будут воспитываться в семейных формах попечения;

На 30% уменьшится количество детей, получающих институциональный уход и воспитание (на 80% - детей до 3-х лет), по сравнению с показателями 2023 года;

На 30% больше детей с инвалидностью и/или особыми образовательными потребностями получат социальные, медицинские и образовательные услуги в громадах.

Справочно

В Минсоцполитики утверждают, что Стратегия обеспечения права каждого ребенка в Украине основывается на принципах, принятых европейскими странами, а также "фундаментальных ценностях, направленных на обеспечение прав каждого ребенка". Речь идет о "межотраслевом характере реформы системы ухода и поддержки детей".

С ВОТ удалось вернуть пятерых украинских детей

Согласно этой стратегии, правительством Украины в целом определено 6 стратегических целей.

Среди них:

Повышение способности семей с детьми осуществлять уход и воспитание, а также создавать безопасную для детей среду;

Рост детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью, - в семейном окружении;

Обеспечение временно и принудительно перемещенных, эвакуированных, а также депортированных детей, детей с ВОТ, из мест, где ведутся боевые действия - ростом в семейном окружении;

Соблюдение прав и интересов детей, в том числе во время реформирования учреждений;

Обеспечение возможности детей, имеющих опыт альтернативного ухода, налаживать социальные отношения;

Создание организационно-правовых условий по ряду целей, среди которых, в частности, обеспечение уровня осведомленности детей относительно полноценного социального развития ребенка.

Опекуны получат одноразовую 1 тыс. грн на каждого ребенка-сироту

Напомним,

В Украине насчитывается 62 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, что на 2 тысячи меньше чем в 2023 году. Количество патронатных семей выросло на 160 и сейчас превышает 400.

В Киевской области подписан меморандум о развитии семейных форм воспитания детей с ЮНИСЕФ. В 5 пилотных громадах Киевщины будем реализовывать комплекс мероприятий, чтобы популяризировать семейные формы воспитания.

Киевщина подписала меморандум с ЮНИСЕФ: что изменится для детей-сирот