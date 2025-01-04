В Україні зменшилась кількість дітей-сиріт: нові дані від Мінсоцполітики

В Україні 62 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Коли ми говоримо про загальну цифру дітей, які є сиротами та такими, що позбавлені батьківського піклування, то в цьому році (2024 році - ред.) їх навіть зменшилося. Тому що в 2023 році ми фіксували приблизно 64 тис. таких дітей, а вже до 2024 року ми маємо 62 тис. дітей", - сказала Жолнович.

Вона зазначила, що в міністерстві не знають точно, що відбувається з дітьми, які знаходяться на окупованих територіях.

"Загалом ми мусимо пов'язувати, це також з тим, що частину територій Україна не контролює, тому ми точно не знаємо, що відбувається з дітьми, які сьогодні на окупованих територіях. Багато родин з дітьми виїхали за кордон й тому навіть, якщо тих дітей вилучають з родин, то ми не завжди вчасно можемо отримати цю інформацію", - сказала Жолнович.

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Окрім того, міністерка повідомила, що в Україні кількість патронатних родин збільшилася на практично 160 і їх зараз понад 400.

"У нас збільшилася зацікавленість людей щодо того, щоб підтримати тих дітей, які втратили рідних батьків, або опинилися без батьківського піклування. Збільшилося практично на 160 патронатних родин і їх зараз понад 400 в Україні", - розповіла Жолнович.

Також вона повідомила, що в Україні збільшилася кількість прийомних родин, великих прийомних родин у 2024 році.

"Ми маємо 65 прийомних родин великих й 250 звичайних прийомних родин. Також ми закупили у 2024 році 57 будинків для великих прийомних родин в громадах. Це переважно для тих родин, які релокувалися з зони бойових дій", - розповіла Жолнович.

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