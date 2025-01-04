В Украине уменьшилось количество детей-сирот: новые данные от Минсоцполитики

В Украине 62 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью телемарафону, передает корреспондент УНН.

"Когда мы говорим об общей цифре детей, которые являются сиротами и лишенными родительской опеки, то в этом году (2024 году - ред.) их даже уменьшилось. Потому что в 2023 году мы фиксировали примерно 64 тыс. таких детей, а уже к 2024 году мы имеем 62 тыс. детей", - сказала Жолнович.

Она отметила, что в министерстве не знают точно, что происходит с детьми, которые находятся на оккупированных территориях.

"В целом мы должны связывать, это также с тем, что часть территорий Украина не контролирует, поэтому мы точно не знаем, что происходит с детьми, которые сегодня на оккупированных территориях. Многие семьи с детьми выехали за границу и поэтому даже если тех детей изымают из семей, то мы не всегда вовремя можем получить эту информацию", - сказала Жолнович.

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Кроме того, министр сообщила, что в Украине количество патронатных семей увеличилось на практически 160 и их сейчас более 400.

"У нас увеличилась заинтересованность людей относительно того, чтобы поддержать тех детей, которые потеряли родных родителей, или оказались без родительской опеки. Увеличилось практически на 160 патронатных семей и их сейчас более 400 в Украине", - рассказала Жолнович.

Также она сообщила, что в Украине увеличилось количество приемных семей, больших приемных семей в 2024 году.

"Мы имеем 65 приемных семей больших и 250 обычных приемных семей. Также мы закупили в 2024 году 57 домов для больших приемных семей в общинах. Это преимущественно для тех семей, которые релоцировались из зоны боевых действий", - рассказала Жолнович.

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