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Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 13:40  •  12078 просмотра

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Министерство социальной политики Украины создает цифровую систему «Дети» для упрощения процесса усыновления через портал Дія. Система будет использовать искусственный интеллект для подбора детей и усыновителей, учитывая психо-эмоциональные характеристики.

Министерство социальной политики Украины совместно с Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми разрабатывает новую цифровую систему "Дети" для упрощения процесса усыновления через портал Дія. Инновационный подход предусматривает использование искусственного интеллекта для подбора  детей и потенциальных усыновителей, принимая во внимание психо-эмоциональные характеристики. Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко в комментарии журналисту УНН.

Теперь можно обратиться и пройти онлайн консультацию по усыновлению через портал Дія, мы это тоже развиваем. Минсоц и Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми разрабатывает новую систему "Дети" для цифровизации абсолютного всего процесса усыновления 

- рассказал Кошеленко.

По его словам, в этом процессе "метчинг" детей и потенциальных усыновителей, будет задействован ИИ.

"Мы также планируем реализовать эту программу с помощью ИИ, который будет учитывать психо-эмоциональный профиль. Замечу, что мы не отдаем искусственному интеллекту "на откуп" принимать решения, он лишь предлагает их и упрощает работу по "метчингу", - добавил заместитель министра социальной политики.

Напомним

По состоянию на 1 августа в Украине уже было усыновлено 666 детей, однако при этом сложно найти семью для детей старше 10 лет. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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ministerstvo-sotsialnoi-politiki-ukrainiМинистерство социальной политики Украины
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