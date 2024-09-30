Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Министерство социальной политики Украины совместно с Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми разрабатывает новую цифровую систему "Дети" для упрощения процесса усыновления через портал Дія. Инновационный подход предусматривает использование искусственного интеллекта для подбора детей и потенциальных усыновителей, принимая во внимание психо-эмоциональные характеристики. Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко в комментарии журналисту УНН.

Теперь можно обратиться и пройти онлайн консультацию по усыновлению через портал Дія, мы это тоже развиваем. Минсоц и Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми разрабатывает новую систему "Дети" для цифровизации абсолютного всего процесса усыновления - рассказал Кошеленко.

По его словам, в этом процессе "метчинг" детей и потенциальных усыновителей, будет задействован ИИ.

"Мы также планируем реализовать эту программу с помощью ИИ, который будет учитывать психо-эмоциональный профиль. Замечу, что мы не отдаем искусственному интеллекту "на откуп" принимать решения, он лишь предлагает их и упрощает работу по "метчингу", - добавил заместитель министра социальной политики.

Напомним

По состоянию на 1 августа в Украине уже было усыновлено 666 детей, однако при этом сложно найти семью для детей старше 10 лет.