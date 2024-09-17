З початку 2024 року в Україні усиновили понад 600 дітей

Станом на 1 серпня в Україні вже було усиновлено 666 дітей, однак при цьому складно знайти родину для дітей старше 10 років. Про це розповіла уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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Вона зазначила, що згідно зі статистичними даними, у 2022 році відбувся величезний спад усиновлення, оскільки процедура усиновлення була призупинена і згодом в неї було внесено ряд змін. Проте, минулого року українці усиновили майже 1 тисячу дітей, і це приблизно стільки ж, скільки усиновлювалося до повномасштабного російського вторгнення.

Вона зазначила, що наразі важливою проблемою є те, що українці не охоче всиновлюють дітей старше 10 років.

Кількість родин, які б хотіли усиновити старшу дитину, зменшується з кожним роком. І це проблема. Також хочу сказати, що з 2500 сімей-кандидатів в усиновлювачі, лише 284 родини, які готові усиновити понад одну дитину