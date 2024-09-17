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Щороку в Україні всиновлюють близько тисячі дітей - Жолнович

Щороку в Україні всиновлюють близько тисячі дітей - Жолнович

Київ • УНН

 • 12674 перегляди

Міністр соціальної політики повідомила, що в Україні щороку всиновлюють близько тисячі дітей. Наразі є 2100 кандидатів на усиновлення, а процес навчання для них став більш гнучким та ефективним.

В Україні щороку всиновлюють близько тисячі дітей, а станом на сьогодні охочих усиновити дитину сягає 2100 кандидатів. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає УНН.

"У нас збільшилася кількість людей, що хочуть усиновити дитину. Станом на сьогодні ми вже маємо 2100 кандидатів на усиновлення. Ми дуже активізували процес навчання кандидатів, збільшили кількість тренерів, збільшили кількість груп, які навчають. Навчання в більшості регіонів стало більш гнучким, щоб його можна було швидше проходити. Це дозволило підготувати більшу кількість людей. Також є відчуття емпатійності, коли люди почали задумуватись, що чому б не відкрити своє серце до ще однієї дитини. Таких кандидатів на усиновлення в нас стало більше. Поки статистика з усиновлення рівна. Приблизно тисячу дітей всиновлюють щороку", - сказала Жолнович.

Нагадаємо

Міністерство соціальної політики у День сім’ї запустило в роботу єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейне виховання дітей "Україна для кожної дитини".

Павло Башинський

Павло Башинський

Суспільство

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