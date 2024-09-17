Ежегодно в Украине усыновляют около тысячи детей - Жолнович

В Украине ежегодно усыновляют около тысячи детей, а на сегодня желающих усыновить ребенка достигает 2100 кандидатов. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает УНН.

"У нас увеличилось количество людей, которые хотят усыновить ребенка. На сегодня мы уже имеем 2100 кандидатов на усыновление. Мы очень активизировали процесс обучения кандидатов, увеличили количество тренеров, увеличили количество групп, которые обучают. Обучение в большинстве регионов стало более гибким, чтобы его можно было быстрее проходить. Это позволило подготовить большее количество людей. Также есть ощущение эмпатийности, когда люди начали задумываться, что почему бы не открыть свое сердце к еще одному ребенку. Таких кандидатов на усыновление у нас стало больше. Пока статистика по усыновлению ровная. Примерно тысячу детей усыновляют ежегодно", - сказала Жолнович.

Напомним

Министерство социальной политики в День семьи запустило в работу единую государственную онлайн-платформу об усыновлении и семейном воспитании детей "Украина для каждого ребенка".