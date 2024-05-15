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В Україні запрацювала єдина онлайн-платформа для усиновлення та сімейних форм виховання дітей

В Україні запрацювала єдина онлайн-платформа для усиновлення та сімейних форм виховання дітей

Київ • УНН

 • 12624 перегляди

В Україні запустили єдину державну онлайн-платформу "Україна - кожній дитині" для популяризації усиновлення та сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

Міністерство соціальної політики у День сім’ї запустило в роботу єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейне виховання дітей "Україна для кожної дитини". Про це повідомили у Мінсоцполітики, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це перший крок до диджиталізації системи догляду та підтримки дітей. "Україна для кожної дитини" - онлайн-платформа, де в єдиному місці можна знайти необхідну інформацію та ресурси, що стосуються усиновлення і влаштування дітей в сімейні форми виховання:

  • отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину у свою сім’ю;
  • дізнатися про усиновлення, сімейні форми виховання та патронат;
  • скористатися “Лінією турботи” та знайти потрібного експерта чи експертку;
  • дізнатися про освітній онлайн-курс “Народжені серцем” для майбутніх усиновлювачів;
  • почути історії дітей і родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах.

Наступний крок - побудова комплексної системи для упорядкування інформації про дітей, які потребують підтримки держави. Нова система забезпечить більш прозорий і зрозумілий механізм подання документів та проходження навчання кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни й піклувальники, патронатні вихователі.

Люди, які відкрили своє серце, щоб взяти дитину в родину та поділитися з нею своєю любов'ю, мають неабияку сміливість. Наша платформа підтримає їх на цьому шляху. Для майбутніх батьків це, перш за все, путівник, який допоможе дізнатися більше про усиновлення, опіку/піклування, як стати прийомною сім’єю чи взяти на виховання п’ять і більше дітей та стати великою прийомною сім’єю, або як стати патронатною родиною. Онлайн-платформа допоможе потенційним батькам стати ближчими до дитини та підготувати себе до батьківства,

- зазначила пані Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Платформа сприятиме реалізації права кожної дитини зростати в сімейному оточенні та популяризуватиме сімейне виховання дітей. Водночас вона стане покроковою дорожньою картою для родин, які хочуть допомогти дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Як повідомили у Координаційному центрі з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, від 14 до 27% українців знають про сімейні форми виховання дітей, такі як опіка та піклування, прийомна сім’я та велика прийомна сім’я або дитячий будинок сімейного типу. Дещо більше - 42% - про усиновлення. А ось про патронат взагалі відомо тільки 5% нашого суспільства.

Завдяки онлайн-платформі "Україна для кожної дитини" ми хочемо змінити ситуацію. Наша мета - розказати, яким чином можна тут і зараз допомогти дитині, яка з тих чи інших причин залишилася без піклування батьків. Чим більше суспільство знатиме про це - тим більше можливостей буде у дітей зростати в сімейному оточенні,

- зазначила очільниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

Разом із цим на платформі відкрито доступ до нового онлайн-курсу про усиновлення "Народжені серцем", який допоможе розібратися в усіх аспектах цього процесу. Навчання безкоштовне, проте це є додатковим ресурсом, а не альтернативою обов’язковій підготовці кандидатів, яку вони мають пройти відповідно до законодавчих вимог.

У Мінсоцполітики розповіли, як планують боротися із корупцією в процесі усиновлення04.03.24, 14:09 • 181317 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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