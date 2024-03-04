У Мінсоцполітики розповіли, як планують боротися із корупцією в процесі усиновлення

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що наразі напрацьовується абсолютно новий алгоритм, який дозволить зробити процес всиновлення менш бюрократичним. Корупційну складову планують долати цифровізацією. Про це Жолнович розповіла журналісту УНН.

Зараз ми напрацьовуємо абсолютно новий алгоритм, який дозволить зробити процес всиновлення для людей, які б хотіли прийняти у свою родину, менш бюрократичним. Він, очевидно, не може бути абсолютно спрощеним, тому що це складний процес, який передбачає виявлення психологічних компетентностей, можливо, інших можливостей батьків стати повноцінними батьками, розуміючи, що діти, з якими доведеться стикнутися, є доволі часто травмованими… - розповіла Жолнович.

За її словами, найперше, що роблять в міністерстві - це розширюють кількість надавачів послуг навчання, щоб якомога більше людей змогли пройти навчання та зрозуміти, чи готові вони рухатися далі в процесі всиновлення.

Минулого року українці всиновили понад 900 дітей, і це більше, ніж у перший рік війни

"Друге, що ми вже зараз робимо – це спрощення доступу до анкет дітей, щоб з кожної служби у справах дітей, навіть місцевої, усі батьки могли б побачити, які ж діти потребують всиновлення на території України. Решта – це ціла нова програма, сайт, над яким ми працюємо, де буде особистий кабінет усиновлювача, де він буде бачити кожну свою наступну дію. Буде просто та зрозуміло, як рухатися, зі спеціальним, персональним супроводом" - сказала Жолнович.

Вона також повідомила, що в кінці березня планується реалізація інформаційного стенда для поширення інформації про ініціативи, які запроваджуються.

"Зараз ми в кінці березня інформаційний стенд реалізуємо, щоб люди бачили інформацію. До літа, я думаю, буде більша кількість навчань проводитися, тому що ми збільшуємо кількість тренерів. До кінця року вже, напевно, розгорнемо повність цю платформу", - додала Жолнович.

На запитання, як планують боротися із корупційною складовою в процесі всиновлення, Жолнович відповіла: "Цифровізацією. Коли ми будемо бачити кожен трек, як рухається справа усиновлювача, відстежувати таймінги, дотримання прав. Також коли у кожного буде соціальний супровід, то це, звісно, зменшить набагато можливість впливати корупційно на цих людей".

Доповнення

Мінсоцполітики було анонсовано запуск єдиної державної онлайн-платформи про усиновлення.