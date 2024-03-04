В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
Киев • УНН
Министр объявила о планах разработать новый диджитализированный и менее бюрократизированный процесс усыновления в Украине.
Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что сейчас нарабатывается совершенно новый алгоритм, который позволит сделать процесс усыновления менее бюрократическим. Коррупционную составляющую планируют преодолевать цифровизацией. Об этом Жолнович рассказала журналисту УНН.
Сейчас мы нарабатываем совершенно новый алгоритм, который позволит сделать процесс усыновления для людей, которые бы хотели принять в свою семью, менее бюрократическим. Он, очевидно, не может быть абсолютно упрощенным, потому что это сложный процесс, который предусматривает выявление психологических компетентностей, возможно, других возможностей родителей стать полноценными родителями, понимая, что дети, с которыми придется столкнуться, довольно часто травмированы...
По ее словам, первое, что делают в министерстве - это расширяют количество поставщиков услуг обучения, чтобы как можно больше людей смогли пройти обучение и понять, готовы ли они двигаться дальше в процессе усыновления.
В прошлом году украинцы усыновили более 900 детей, и это больше, чем в первый год войны27 января 2024, 15:16 • 32061 просмотр
"Второе, что мы уже сейчас делаем - это упрощение доступа к анкетам детей, чтобы из каждой службы по делам детей, даже местной, все родители могли бы увидеть, какие же дети нуждаются в усыновлении на территории Украины. Остальное - это целая новая программа, сайт, над которым мы работаем, где будет личный кабинет усыновителя, где он будет видеть каждое свое следующее действие. Будет просто и понятно, как двигаться, со специальным, персональным сопровождением", - сказала Жолнович.
Она также сообщила, что в конце марта планируется реализация информационного стенда для распространения информации об инициативах, которые вводятся.
"Сейчас мы в конце марта информационный стенд реализуем, чтобы люди видели информацию. К лету, я думаю, будет большее количество тренингов проводиться, потому что мы увеличиваем количество тренеров. До конца года уже, наверное, развернем полностью эту платформу", - добавила Жолнович.
На вопрос, как планируют бороться с коррупционной составляющей в процессе усыновления, Жолнович ответила: "Цифровизацией. Когда мы будем видеть каждый трек, как движется дело усыновителя, отслеживать тайминги, соблюдение прав. Также когда у каждого будет социальное сопровождение, то это, конечно, уменьшит намного возможность влиять коррупционно на этих людей".
Дополнение
Минсоцполитики было анонсировано запуск единой государственной онлайн-платформы об усыновлении.
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
Министр объявила о планах разработать новый диджитализированный и менее бюрократизированный процесс усыновления в Украине.
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