В прошлом году украинцы усыновили более 900 детей, и это больше, чем в первый год войны

В прошлом 2023 году украинца взяли из детских домов 925 детей, что больше, чем было усыновлено в 2022 году. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава национальной социальной сервисной службы Василий Луцик, передает УНН.

Во время первого года активной войны у нас уменьшилось количество усыновлений, но фактически вторая половина 2022 года дала нам определенную динамику. Если на весь 2022 год у нас было усыновлено 752 ребенка, то уже за 2023 мы видим положительную динамику: на конец года усыновлено 925 детей - сказал Василий Луцик.

Детали

По его словам, исходя из общего количества детей-сирот или детей, которые лишены родительской опеки, семью нашли не так много детей. Однако он добавил, что положительная динамика свидетельствует о том, что даже во время войны обеспечивается право ребенка на воспитание в семье.

Также он напомнил, что с начала войны остановлено международное усыновление. Это обусловлено тем, что пока идет война Украина не может в полной мере проверить все данные о личности иностранца. Поэтому сейчас может быть только несколько исключений, когда иностранец может усыновить украинского ребенка. Например, усыновить ребенка может его родственник, или он находится в браке с человеком с украинским гражданством. А также если у ребенка, которого иностранец усыновил до полномасштабной войны, остались не усыновленные брат или сестра.

Напомним,

6 января сообщалось, что с начала полномасштабной российской агрессии около 8,5 тысяч украинских детей остались без родительской опеки, более 1,5 тысячи детей стали сиротами.

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