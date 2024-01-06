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Сьогодні Всесвітній день дітей-сиріт війни: скільки українських дітей втратили свої батьків через російську агресію

Сьогодні Всесвітній день дітей-сиріт війни: скільки українських дітей втратили свої батьків через російську агресію

Київ • УНН

 • 32140 перегляди

З початку повномасштабної російської агресії близько 8,5 тисяч українських дітей залишилися без батьківського піклування, більше 1,5 тисячі дітей стали сиротами.

Сьогодні, шостого січня, у багатьох країнах відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня дітей-сиріт війни, пише УНН.

Подія започаткована за ініціативи французької правозахисної організації SOS Enfants en Detresses. Цей день покликаний привернути увагу з боку широкої громадськості до нелегкої долі і до проблем дітей, що осиротіли з причини активних військових конфліктів.

Статистика свідчить про те, що більше 150 мільйонів дітей у всьому світі втратили через військові дії одного або обох батьків.

Одним з найважливіших завдань цієї події є також допомога в усиновленні тих сиріт, які втратили свої сім’ї через військові дії.

За різними підрахунками, з початку повномасштабної російської агресії близько 8,5 тисяч українських дітей залишилися без батьківського піклування, більше 1,5 тисячі дітей стали сиротами.

Ще одна велика проблема – це українські діти, яких росія, фактично, викрала з окупованих територій.  

За приблизними офіційними даними росія вивезла з України 20 тисяч дітей. І це лише ті зафіксовані випадки, коли батьки, опікуни чи свідки депортації дитини повідомили про це.

Близько 1,5 з викрадених неповнолітніх – це діти-сироти.

Більше 500 українських дітей вже вдалося повернути.

Відбулося перше засідання Міжнародної коаліції з питань повернення депортованих українських дітей: Зеленський закликав до дій08.12.23, 20:28 • 47570 переглядiв

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