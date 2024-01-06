Сьогодні Всесвітній день дітей-сиріт війни: скільки українських дітей втратили свої батьків через російську агресію
Київ • УНН
З початку повномасштабної російської агресії близько 8,5 тисяч українських дітей залишилися без батьківського піклування, більше 1,5 тисячі дітей стали сиротами.
Сьогодні, шостого січня, у багатьох країнах відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня дітей-сиріт війни, пише УНН.
Подія започаткована за ініціативи французької правозахисної організації SOS Enfants en Detresses. Цей день покликаний привернути увагу з боку широкої громадськості до нелегкої долі і до проблем дітей, що осиротіли з причини активних військових конфліктів.
Статистика свідчить про те, що більше 150 мільйонів дітей у всьому світі втратили через військові дії одного або обох батьків.
Одним з найважливіших завдань цієї події є також допомога в усиновленні тих сиріт, які втратили свої сім’ї через військові дії.
За різними підрахунками, з початку повномасштабної російської агресії близько 8,5 тисяч українських дітей залишилися без батьківського піклування, більше 1,5 тисячі дітей стали сиротами.
Ще одна велика проблема – це українські діти, яких росія, фактично, викрала з окупованих територій.
За приблизними офіційними даними росія вивезла з України 20 тисяч дітей. І це лише ті зафіксовані випадки, коли батьки, опікуни чи свідки депортації дитини повідомили про це.
Близько 1,5 з викрадених неповнолітніх – це діти-сироти.
Більше 500 українських дітей вже вдалося повернути.
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